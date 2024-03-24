Найбільша кількість літаків за 3 місяці: авіаексперт про останні масовані атаки по Україні

Вночі 24 березня росіяни підняли у повітря одразу 14 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Саме з них ворог випустив 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 по території України.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап сказав 24 Каналу, що останній раз велику кількість Ту-95МС ворог запускав 29 грудня 2023 року, коли у небо піднялись одразу 20 літаків та випустили майже 100 ракет. У наступній після цього атаці 2 січня брали участь вже 16 Ту-95МС, тому що не всі змогли "повернутися до строю".

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Мають обережно літати

Росіяни мають очевидну проблему з носіями, які вже відкатали всі свої ресурси. Вони бережуть ці літаки.

Випустили вони 14 бортів, на яких було 29 ракет. Загалом ці літаки можуть нести 8 ракет Х-101 і 6 ракет Х-555. А цього разу літаки взяли в пускові контейнери по 2 ракети. Це свідчить про те, що у росіян немає ресурсу, і цим літакам потрібно дуже обережно літати,

– зазначив авіаційний експерт.

Ціль масованих терористичних атак ворога – залякати українське населення. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, повідомляється, що злетіли літаки Ту-95МС, люди замість того, щоб відпочивати, відстежують пуски ракет, куди вони летять, де лунають вибухи.

"Це не військові цілі, а саме терористичні – залишити людей без світла, води, те, що росіяни фактично змогли зробити на певний час в Харкові", – наголосив він.

Творять дива

Росіяни накопичували ракети майже два місяці, щоб знову завдати ударів. Проте, на думку авіаційного експерта, за останні атаки вони практично всі ці ракети витратили. Але можливо в них з минулих часів щось залишилось, тому розслаблятися не можна.

"Треба бути готовими до відбиття атак. На щастя, наші славні військові протиповітряних сил, в тих умовах, в яких перебувають, з тим озброєнням, яке мають, та захищаючи таку величезну територію як Україна, творять дива", – наголосив Костянтин Криволап.

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