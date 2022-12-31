Серія вибухів пролунала в Миколаєві: є постраждалі
Росія не могла пройти повз нагоду "привітати" українців з прийдешніми святами та запустити чергову порцію ракет. Тож уже вдень 31 грудня над всією територією України загула повітряна тривога.
А уже невдовзі у Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомила місцева влада, пише 24 канал.
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Окупанти цілили не лише по критичній інфраструктурі
Так, першим про вибухи у місті повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, свою атаку країна-терористка зосередила не лише на критичній інфраструктурі.
За тенденцією сьогодні окупанти обстрілюють не лише критичну. У багатьох містах просто у житлові сектори, готелі, гаражі, просто дороги,
– відзначив Кім.
Внаслідок ракетної атаки є постраждалі
Станом на 15:05 відомо, що, на жаль, у результаті прильотів в одному з районів міста виникла пожежа на орієнтовній площі 150 квадратних метрів. На її ліквідацію якої виїхали:
- 25 рятувальників,
- 5 одиниць техніки ДСНС.
Повідомляється й про пошкодження житлових будинків. Також, за попередньою інформацією є шестеро постраждалих, трьох з яких госпіталізували, а трьом надали необхідну медичну допомогу на місці.
Наслідки ракетного удару по Миколаєву / ДСНС
Що відбувається в інших містах України
- Зауважимо, що вибухи лунали не лише у Миколаєві. Так, між житловими будинками їх чули й у столиці України. За попередньою інформацією, є загиблий та кілька постраждалих жінок.
- Атакували росіяни й Хмельницький області. Внаслідок влучань у місті двоє людей постраждали.
- Також очільник Житомирської ОВА Віталій Бунченко повідомив, що Повітряні сили успішно відпрацювали на території області.