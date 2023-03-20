Не лише енергетичні об'єкти: Наєв назвав потенційні цілі нових російських атак

Росія, завдаючи ракетних ударів по Україні, прагне здійснити гуманітарну катастрофу. Ворог хоче досягти цієї цілі шляхом знищення об'єктів критичної інфраструктури в великих містах.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він додав, що окремими цілями можуть бути військові об'єкти.

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Від початку повномасштабного вторгнення ворог здійснив 14 масованих ракетних ударів по території України.

З них 8 ударів – з використанням БпЛА типу Shahed-131/136, 4 – з використанням крилатих ракет різного базування та 2 комбінованих ракетних ударів,

– сказав він.

Наєв також зазначив, що противник продовжує вдосконалювати тактичні прийоми, які узгоджені за часом і цілями.

"Їхня основна ціль – це енергетичні об'єкти України. Наприклад, один із таких прийомів – це завдання комбінованих ударів з декількох напрямків різними засобами ураження, включаючи Х-31П, Х-59, Х-22 і "Кинжали". У такий спосіб ворог ускладнює роботу нашої ППО – ці повітряні цілі мають різні характеристики і характер польоту", – додав він.

У цьому контексті він згадав і повітряні кулі над різними українськими регіонами, метою яких було виявлення позицій української ППО. "Втім, основою залишаються все ті ж Х-101, Х-555 зі стратегічних бомбардувальників і "Калібри" морського базування. А їх дійсно стає в запасі противника усе менше", – сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

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Як Україна протистоїть таким загрозам

За оцінками наших експертів, Росія продовжить завдавати ракетних ударів по критичних об'єктах енергетичної та транспортної інфраструктури та центрах ухвалення рішень.

Звісно, окремими цілями можуть бути місця розміщення зразків озброєння та військової техніки іноземного виробництва, а також райони зосередження військ. Але сили та засоби розвідки намагаються постійно викривати наміри противника, а для захисту таких об'єктів вживаються всі превентивні заходи,

– наголосив він.

Додамо, що у ніч проти 18 березня окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Окрім того, вдарили по Запоріжжю з С-300. Говорити про зниження ракетної небезпеки не можна. Окупанти вишукують нову тактику дій. Втім, є ознаки й, так би мовити, традиційних дій.