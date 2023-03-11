Лише такий метод: військовий експерт пояснив, як вберегти українців від ракетних атак

У четвер, 9 березня, росіяни запустили по Україні понад 80 різних ракет, серед них – 6 гіперзвукових "Кинджалів". Захистити українців від масованих ракетних атак ворога може лише далекобійна зброя.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, якщо країни Заходу переконаються, що намір України – виключно захистити себе, то передадуть нам таку зброю.

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"Вони дивляться на наше використання зброї, по яких цілях ми будемо бити, які будуть влучання. Якщо вони впевняться, що у нас з цим все добре, то ми отримаємо далекобійну зброю", – вважає він.

Нарожний додав, що країни-партнери знають про плани України. Він нагадав, що британський прем’єр Ріші Сунак заявляв, що передасть ЗСУ таке озброєння.

Крім того, українські військові полетіли до Великої Британії проходити навчання. Військовий експерт припустив, що, можливо, воїни вчаться застосовувати далекобійну зброю.

Спосіб вберегтися від ракетних атак

Павло Нарожний зазначив, що окупанти розширили географію своїх ракетних атак. Одночасно росіяни випускають ракети, наприклад, по Одесі, Львову, Івано-Франківську, Хмельницькому та інших містах.

"По різних містах, щоб розпорошити нашу увагу, щоб були залучені різні системи на різних напрямках. На жаль, системи ППО, які у нас є, навіть ті, які плануються, не зможуть покрити всю територію України", – пояснив він.

Військовий експерт навів приклад Японії, яка оточена країнами, які недружні до неї. Японці мають 200 ЗРК Patriot, а Україні партнери обіцяють лише 8.

Нарожний підкреслив, що єдиним методом вберегти українців від масованих ракетних атак Росії є далекобійна зброя з дальністю понад 500 кілометрів.

Не скоро у нас з’явиться такий щит, який зможе відбивати атаки. Тому на ці атаки повинна бути далекобійна зброя. От як тільки ми побачимо скупчення Ту-95, на які вішають крилаті ракети, ми повинні бити далекобійною зброєю в це скупчення, щоб вони не могли завдавати удару,

– наголосив експерт.

Нарожний про масовані ракетні атаки: дивіться відео

Масована ракетна атака 9 березня: коротко