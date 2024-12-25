Росія атакує Україну ракетами: тривога в усіх областях
Україні загрожує масована повітряна атака ворога зранку 25 грудня, просто на Різдво. Російська армія запустила крилаті ракети з Ту-95МС, а також і "Калібри".
Про рух ракет повідомляють Повітряні сили. 24 Канал зібрав усю найважливішу інформацію про перебіг атаки.
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Масована ракетна атака на Україну 25 грудня: що відбувається
Ракета на Дніпропетровщині, курс - південно-західний, ймовірно, на Кривий Ріг. Ракета повз Кременчук продовжує рух в південно-західному напрямку. Кременчук, Дніпро! В укриття!! Швидкісна ціль на Харківщині, курсом на південний захід. КАР на південному сході Харківщини, курс - північно-східний. Ще КАР на Дніпро з північного сходу. КАР на півночі Дніпропетровщини, курс - Кременчук. КАР з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину. КАР з Дніпропетровщини рухається на Харківщину. Балістика на Харків!!! Повторні пуски балістики по Харківщині. Ракети на Харківщину з північного сходу КАР на Дніпро зі сходу Ще балістика на Харківщині. КАР на Дніпропетровщині. Харків - в укриття!!! Дві балістичні ракети у напрямку Харківщини із території Бєлгородщини. В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Ракети Х-101 та "Калібри" одночасно наблизилися до наших кордонів. Повітряні сили попередили, що відбувся пуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Також були нові пускові маневри з Ту-95 – у Волгоградській області та в районі Каспійського моря. Монітори написали про пусковий маневр, який здійснили Ту-95. Якщо літаки запустили ракети, ті дістануться до нас упродовж години. Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому Оленья, вони полетіли на південь – у напрямку Каспійського моря. Про це повідомили Повітряні сили.
Повітряна тривога в Україні
Відбулися пуски "Калібрів"
Ймовірні пуски ракет із Ту-95
Злетіли Ту-95МС
Ракета на Дніпропетровщині, курс - південно-західний, ймовірно, на Кривий Ріг.
Ракета повз Кременчук продовжує рух в південно-західному напрямку.
Кременчук, Дніпро! В укриття!!
Швидкісна ціль на Харківщині, курсом на південний захід.
КАР на південному сході Харківщини, курс - північно-східний.
Ще КАР на Дніпро з північного сходу.
КАР на півночі Дніпропетровщини, курс - Кременчук.
КАР з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.
КАР з Дніпропетровщини рухається на Харківщину.
Балістика на Харків!!!
Повторні пуски балістики по Харківщині.
Ракети на Харківщину з північного сходу
КАР на Дніпро зі сходу
Ще балістика на Харківщині.
КАР на Дніпропетровщині.
Харків - в укриття!!!
Дві балістичні ракети у напрямку Харківщини із території Бєлгородщини.
В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Ракети Х-101 та "Калібри" одночасно наблизилися до наших кордонів.
Повітряні сили попередили, що відбувся пуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Також були нові пускові маневри з Ту-95 – у Волгоградській області та в районі Каспійського моря.
Монітори написали про пусковий маневр, який здійснили Ту-95. Якщо літаки запустили ракети, ті дістануться до нас упродовж години.
Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому Оленья, вони полетіли на південь – у напрямку Каспійського моря. Про це повідомили Повітряні сили.
Зауважимо, попередня масована атака з повітря на нас відбулася 13 грудня. Тоді Росія застосувала 55 крилатих ракет на кшталт Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також "Калібри" на інші ракетні засоби повітряного нападу – загалом 94. Збити вдалося нашим захисникам 81.