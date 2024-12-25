Росія атакує Україну ракетами: тривога в усіх областях

25 грудня 2024, 05:48
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Автор: Олесь Друкач

Україні загрожує масована повітряна атака ворога зранку 25 грудня, просто на Різдво. Російська армія запустила крилаті ракети з Ту-95МС, а також і "Калібри".

Про рух ракет повідомляють Повітряні сили. 24 Канал зібрав усю найважливішу інформацію про перебіг атаки. 

Цієї ночі Росія вкотре випустила "Шахеди": у яких регіонах найбільша загроза

Масована ракетна атака на Україну 25 грудня: що відбувається

06:26, 25 грудня

Ракета на Дніпропетровщині, курс - південно-західний, ймовірно, на Кривий Ріг.

06:24, 25 грудня

Ракета повз Кременчук продовжує рух в південно-західному напрямку.

06:20, 25 грудня

Кременчук, Дніпро! В укриття!!

06:19, 25 грудня

Швидкісна ціль на Харківщині, курсом на південний захід.

06:18, 25 грудня

КАР на південному сході Харківщини, курс - північно-східний.

06:17, 25 грудня

Ще КАР на Дніпро з північного сходу.

06:16, 25 грудня

КАР на півночі Дніпропетровщини, курс - Кременчук.

06:15, 25 грудня

КАР з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.

06:15, 25 грудня

КАР з Дніпропетровщини рухається на Харківщину.

06:12, 25 грудня

Балістика на Харків!!!

06:12, 25 грудня

Повторні пуски балістики по Харківщині.

06:07, 25 грудня

Ракети на Харківщину з північного сходу

06:07, 25 грудня

КАР на Дніпро зі сходу

06:06, 25 грудня

Ще балістика на Харківщині.

06:05, 25 грудня

КАР на Дніпропетровщині.

06:03, 25 грудня

Харків - в укриття!!!

06:01, 25 грудня

Дві балістичні ракети у напрямку Харківщини із території Бєлгородщини.

05:41, 25 грудня

Повітряна тривога в Україні

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Ракети Х-101 та "Калібри" одночасно наблизилися до наших кордонів. 

05:25, 25 грудня

Відбулися пуски "Калібрів"

Повітряні сили попередили, що відбувся пуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Також були нові пускові маневри з Ту-95 – у Волгоградській області та в районі Каспійського моря.

04:34, 25 грудня

Ймовірні пуски ракет із Ту-95

Монітори написали про пусковий маневр, який здійснили Ту-95. Якщо літаки запустили ракети, ті дістануться до нас упродовж години.

01:45, 25 грудня

Злетіли Ту-95МС

Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому Оленья, вони полетіли на південь – у напрямку Каспійського моря. Про це повідомили Повітряні сили.

Зауважимо, попередня масована атака з повітря на нас відбулася 13 грудня. Тоді Росія застосувала 55 крилатих ракет на кшталт Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також "Калібри" на інші ракетні засоби повітряного нападу – загалом 94. Збити вдалося нашим захисникам 81.