Росія атакує Україну ракетами: тривога в усіх областях

Україні загрожує масована повітряна атака ворога зранку 25 грудня, просто на Різдво. Російська армія запустила крилаті ракети з Ту-95МС, а також і "Калібри".

Про рух ракет повідомляють Повітряні сили. 24 Канал зібрав усю найважливішу інформацію про перебіг атаки.

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Масована ракетна атака на Україну 25 грудня: що відбувається

06:26, 25 грудня Ракета на Дніпропетровщині, курс - південно-західний, ймовірно, на Кривий Ріг. 06:24, 25 грудня Ракета повз Кременчук продовжує рух в південно-західному напрямку. 06:20, 25 грудня Кременчук, Дніпро! В укриття!! 06:19, 25 грудня Швидкісна ціль на Харківщині, курсом на південний захід. 06:18, 25 грудня КАР на південному сході Харківщини, курс - північно-східний. 06:17, 25 грудня Ще КАР на Дніпро з північного сходу. 06:16, 25 грудня КАР на півночі Дніпропетровщини, курс - Кременчук. 06:15, 25 грудня КАР з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину. 06:15, 25 грудня КАР з Дніпропетровщини рухається на Харківщину. 06:12, 25 грудня Балістика на Харків!!! 06:12, 25 грудня Повторні пуски балістики по Харківщині. 06:07, 25 грудня Ракети на Харківщину з північного сходу 06:07, 25 грудня КАР на Дніпро зі сходу 06:06, 25 грудня Ще балістика на Харківщині. 06:05, 25 грудня КАР на Дніпропетровщині. 06:03, 25 грудня Харків - в укриття!!! 06:01, 25 грудня Дві балістичні ракети у напрямку Харківщини із території Бєлгородщини. 05:41, 25 грудня Повітряна тривога в Україні В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Ракети Х-101 та "Калібри" одночасно наблизилися до наших кордонів. 05:25, 25 грудня Відбулися пуски "Калібрів" Повітряні сили попередили, що відбувся пуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Також були нові пускові маневри з Ту-95 – у Волгоградській області та в районі Каспійського моря. 04:34, 25 грудня Ймовірні пуски ракет із Ту-95 Монітори написали про пусковий маневр, який здійснили Ту-95. Якщо літаки запустили ракети, ті дістануться до нас упродовж години. 01:45, 25 грудня Злетіли Ту-95МС Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому Оленья, вони полетіли на південь – у напрямку Каспійського моря. Про це повідомили Повітряні сили.

Зауважимо, попередня масована атака з повітря на нас відбулася 13 грудня. Тоді Росія застосувала 55 крилатих ракет на кшталт Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також "Калібри" на інші ракетні засоби повітряного нападу – загалом 94. Збити вдалося нашим захисникам 81.