Росія накопичує ракети: чого чекати українцям 24 лютого

Наближається річниця початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Ворог може скористатися нагодою та "відзначити" 24 лютого черговими агресивними діями.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що росіяни з увагою ставляться до символічних дат. Сама природа ворога не дозволить йому проігнорувати другу річницю початку війни.

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Українців не залякати

Окупанти можуть влаштувати проблеми для українців також на своє "свято" 23 лютого (в країні-агресорці святкують так званий "день захисника вітчизни" – 24 Канал) і тим більш 24 лютого.

Росія накопичує значну кількість ракет. Загалом завжди варто пам'ятати, що до всіх наших річниць, всіх знаменних дат ворог завжди буде намагатися влаштувати в Україні черговий ракетний удар чи авіаудар. Проте нас це вже не лякає,

– наголосив він.

Водночас Збройні Сили України, зокрема Повітряні Сили, готові до провокацій ворога. В росіян немає жодної зброї, якою б нас можна було здивувати або тим більш налякати.

"Ворог розуміє це, але не відмовиться від спроб вразити нас. Проте зрештою його "вікно можливостей" є обмеженим", – пояснив Сергій Кузан.

Триває підготовка ворога до річниці початку війни

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що ворог готується до можливого завдання ударів по Україні 23 – 24 лютого.

Останніми днями окупанти посилили активізацію щодо проведення тренувальних польотів зі злагодженням, підняття стратегічної авіації в повітря. Крім того, тактична авіація противника переміщається на інші аеродроми.

За словами Гуменюк, всі ці чинники свідчать про те, що "ворог готується до удару".

Раніше речниця ОК "Південь" зазначала, що росіяни за допомогою безпілотників здійснюють розвідку у прифронтовій території. Так, 19 лютого Силам оборони вдалося ліквідувати два розвідувальних дрони типу "Куб" і ZALA.

Такі дії ворога імовірно пов'язані з підготуванням до чергового масованого удару.