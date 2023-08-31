Що буде з масованими атаками восени, і яку зброю може використати ворог: прогноз Ігната

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, як відбуватимуться масовані атаки росіянами восени 2023 року. За його словами, окупанти, ймовірно, готуються до обстрілів нашої держави різною зброєю.

Ігнат припустив, що загарбники будуть застосовувати ударні безпілотні літальні апарати у своїх атаках. Мовиться про безпілотники типу "Шахед".

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Ігнат оцінив, як росіяни можуть обстрілювати Україну восени

Юрій Ігнат зазначив, що російські військові можуть у масованих атаках України восени й взимку 2023 і 2024 років спиратися на удари саме безпілотниками. Адже, за його словами, такі БпЛА як "Шахед" окупанти можуть виготовити "швидше і дешевше" ніж крилаті чи балістичні ракети.

Я думаю, вони (росіяни – 24 Канал) будуть намагатися поцілити всюди. Питання у тому, чи вистачить їм засобів,

– підкреслив він.

Речник Повітряних сил також нагадав, що Росія вже розпочала виробляти такі дрони на своїй території. Однак він не став оцінювати інтенсивність можливих обстрілів України у холодний період, адже на це впливають багато факторів, зокрема, і ситуація всередині країни-агресорки.

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