У ворога є різні бази: як часто росіяни можуть робити масовані атаки

Росіяни не припиняють обстрілювати території України. Зокрема, останні дні почастішали саме ракетні атаки і лунають попередження про потенційну небезпеку на найближчий час.

Загалом ворог не може проводити масовані атаки щодня, про що в розмові з 24 Каналом наголосив військовий експерт Павло Нарожний. Але є одне "але".

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Ракетні обстріли росіян

За словами Нарожного, підготовка до обстрілу – складний логістичний процес.

"Мається на увазі зарядити ті самі Ту-95 чи МіГ-31. Якщо вони використовують "Калібри", то з великою імовірністю запуск буде з підводних човнів. Так, є повідомлення, що вони використовують ці ракети з повітряних та наземних пусків, але завантажити, підготувати команду, залити паливо і так далі – це складний логістичний процес і за день він не робиться", – пояснив він процес.

Але у росіян є різні бази, як Енгельс чи Мурманськ, звідки вони можуть вести підготовку і здійснювати атаки. Окупанти роблять їх комбінованими – з використанням "Шахедів" та ракет – щоб перевантажити системи ППО.

Тому, я думаю, раз на декілька днів вони точно можуть робити (атаки – 24 Канал), якщо у них будуть можливості це робити,

– сказав Нарожний.

Частіше росіяни почали пускати балістичні ракети. Зокрема, 25 березня вдарили двома по центру Києва. Цілі були знищені. Присукають, що це могли бути ракети "Циркон". В основному ворог використовує ракети повітряного пуску Х-101, Х-59.

"Вони запускають "Циркони", "Іскандери", "Кинджали", бо іншими ракетами їм важко пробити нашу ППО. За оцінками ГУР, росіяни можуть виробляти 7 – 10 балістичних ракет в місяць різних марок. Тобто раз на місяць вони можуть завдати такий потужний з 5 – 10 ракет за раз", – додав він.

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