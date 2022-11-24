Росіяни хочуть встигнути до Нового року провести ще 1 – 2 масштабні атаки, – військовий експерт

Російські загарбники продовжують масовано атакувати ракетами нашу державу. Для окупантів це єдиний козир і поки в них є ракети, вони використовуватимуть його повною мірою.

На думку ворога, ракетний терор може схилити Україну до компромісів та заморожування лінії бойових дій. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Хочуть встигнути до Нового року провести 1 – 2 масштабні обстріли"

Мусієнко зазначив, що останнім часом в пресі дедалі частіше лунають тези не лише про перемовини, а й щодо необхідності припинення військових операцій взимку. Втім, зима ніколи не означала, що фронт має бути замороженим.

На думку військового експерта, Росія хоче завдати нам якомога більше збитків, руйнуючи цивільну інфраструктуру, енергетичні об'єкти тощо. У такий спосіб країна-агресорка хоче створити несприятливі умови для українців, а потім заявити, мовляв, "ми готові припинити, але давайте вести перемовини".

У цьому сенсі росіяни хочуть встигнути до Нового року провести 1 – 2 масштабні обстріли,

– підкреслив військовий експерт.

Мусієнко пояснив, якої мети намагається досягнути Росія обстрілами: дивіться відео

Яка мета росіян

За його словами, масштабними ракетними атаками ворог намагається виконати два завдання:

досягнути бодай якихось успіхів у внутрішній інформаційній площині й дати російським пропагандистам теми для обговорень;

спробувати сісти за стіл переговорів і зупинити український контрнаступ.

Росіянам вкрай необхідно зупинити цей контрнаступ, тому що й до зими, й взимку вони можуть втратити ще більше територій, які звільнить українська армія. Вони цього допустити не можуть, тому й активно кидають тези щодо заморожування бойових дій та перемовин,

– пояснив Мусієнко.

Так, росіяни поширюють наративи щодо перемовин та припинення активних бойових дій взимку, щоб нав'язати цю думку на Заході. А також для стабілізації фронту та паузи, якої окупанти сильно потребують.

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Чи зможуть німецькі Patriot захистити українське небо

Після падіння ракети у Пшеводуві, що в Польщі, Німеччина вирішила перекинути до польсько-українського кордону ЗРК Patriot. Водночас міністр оборони Польщі запропонував передати їх Україні. На думку Мусієнка, якби наша країна отримала 2 батареї Patriot, то сили ППО змогли б збивати 80 – 90% ворожих ракет.

Наша потужність дуже серйозно зросла б і це наростило б нашу міць,

– резюмував експерт.

Він також додав, що з технічної точки зору в нас все готово, щоб ЗСУ могли успішно застосовувати ці зенітно-ракетні комплекси. Однак, чи нададуть їх нашій державі залежить від рішень партнерів у Берліні та Вашингтоні.

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