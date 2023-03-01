У росіян проблеми: чому "затримують" масовані ракетні атаки

Українці остерігались, що Росія до 24 лютого завдасть масованого ракетного удару по нашій державі. У росіян стало менше ракет, тому повторити самі себе вони вже не зможуть. Вигадати нові ефективні тактики ворогу теж не вдасться.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. За його словами, більшість дронів-шахедів не долітає до своїх цілей. Окупанти змінюють позиції їх застосування, щоб у відповідь нічого не прилетіло.

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"Більшість з них не долітає, росіяни теж намагаються щось вигадати. Як мінімум, змінювати позиційні райони застосування, щоб у відповідь нічого не встигло прилетіти. Дуже закручені маршрути", – зауважив він.

Росіяни не зможуть повторити самі себе

Киричевський зазначив, що загроза ракетних ударів є ще з 23 лютого. Він припустив, що через велику кількість ударів по енергосистемі України, ракет в окупантів стало менше. Тому ворог намагається використовувати їх більш раціонально.

З однієї сторони, буде черговий збиток для енергосистеми (України – 24 Канал), а з іншої – високі втрати крилатих ракет. По-справжньому ефективну тактику ракетних ударів росіяни вже повторити не зможуть,

– підкреслив експерт.

Експерт Defense Express стверджує, що від травня 2022 року росіяни вирішили краще не залітати у зону українських ЗРК. Нових тактик застосування крилатих ракет загарбники вигадати вже не зможуть.

Киричевський про масовані ракетні атаки на Україну: дивіться відео

Ворог запускає повітряні кулі

Іван Киричевський звернув увагу, що Росія почала запускати повітряні кулі з радіолокаційними відбивачами для того, щоб виснажувати роботу української ППО.

Також він додав, що на початку 2023 року росіяни модернізували свої ракети Х-10, щоб вони, могли випускати радіолокаційні відбивачі. На думку експерта, декілька перших атак це працювало невдало, а згодом почало давати результат.

"Насправді ці повітряні кульки з радіолокаційними відбивачами, м’яко кажучи, ні до чого. Це просто кулька із залізякою, яка імітує радіолокаційну помітну ціль. Виходить, що у такий спосіб вони просто вирішили нас "заспамити", – вважає Киричевський.

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