Росія не змогла зламати енергетичну інфраструктуру і почала атакувати інші об'єкти, – Ігнат

Російські війська продовжують завдавати масованих ракетних ударів по території України. Юрій Ігнат розповів, що у росіян з'явилися нові цілі для атаки.

Ігнат в етері телемарафону розповів про нові акценти російських масованих ракетних обстрілів, повідомляє 24 Канал. Відзначається, що окупант вже не завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України.

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Нові цілі росіян

Ігнат не назвав конкретно, які нові цілі для атак у росіян. Втім, він підкреслив, що зимовий період закінчується, а окупанти не змогли знищити нашу енергетичну інфраструктуру.

Цього року Росія не зробила акцент на атаках нашої енергетичної інфраструктури, мабуть, зрозуміли, що не вдасться її зламати, тому атаки почалися по інших об'єктах, пріоритетних для них,

– зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Також Ігнат додав, що до нових атак Росії, потрібно готуватися постійно і поповнювати запаси.

"Партнери володіють інформацією про те, скільки, яких засобів та на яких напрямках нам потрібно", – зазначив Ігнат

Масована атака Росії 7 лютого: коротко