Летять складними маршрутами, – Світан сказав, чому Росія атакує Україну Ту-95 під ранок

Країна-агресорка Росія використовує стратегічні бомбардувальники Ту-95 для ракетного терору українських міст. Окупанти постійно змінюють тактику обстрілів, зокрема, тепер ворожі цілі заходять у повітряний простір України під ранок.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, чому змінився час атак по Україні. У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що у ночі проти 18 вересня у небі була нетипово висока кількість російської авіації.

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Цвинтар ракет у Каспійському морі

Раніше Ту-95 відстрілювалися й ракети долітали до України приблизно о першій годині ночі, а тепер – приблизно о третій. Спершу російські стратегічні бомбардувальники злітали з аеропорту в Енгельсі, а звідти зовсім близько до Каспійського моря.

Злетіли з Енгельса й одразу поряд з Каспію відстрілялися. Ракети десь годину летять й тому приблизно о першій ночі вони в Україні,

– розповів Світан.

Зараз бомбардувальники летять з авіабази "Оленья", а це кілька годин польоту до місця запуску ракет. Тепер Ту-95 злітають з Кольського півострова. У них складні маршрути виходу на Каспійське море. Крім того, іноді ракети з літаків падають на Росію і з цим бувають великі проблеми.

Тому бомбардувальники летять складним маршрутом, обходячи великі населені пункти, заходять на Каспій і лише потім скидають ракети. Ті, що запускаються ідуть в бік України, а решта падають у Каспійське море. Через кілька мільйонів років знайдуть цвинтар ракет й довго думатимуть, що це за довгі сигарети з крилами,

– додав військовий експерт.

Від "Оленья" до Каспійського моря треба летіти декілька годин, тому й виходить, що ракети заходять аж під ранок. Росіяни також прив'язують запуск ракет до атак "Шехедами". Окупанти зрозуміли, що краще запускати дрони вранці, коли туман, тоді безпілотники важко відстежувати.

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