Росіяни будуть намагатися влаштувати нам блекаути: до чого готуватися українцям восени

Росія цинічно обстрілювала об'єкти інфраструктури минулої осені – зими. Проте тоді окупантам не вдалося реалізувати бажане. Цьогоріч треба готуватися до того, що ракетно-дронові атаки продовжуватимуться.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він додав, що наші Повітряні сили будуть робити все, аби точно не було гірше, ніж минулого року..

Дивіться також Дефіцит цілком можливий: чи будуть знову відключення світла

Активізація ударів по об'єктах інфраструктури

Наша протиповітряна оборона зміцнюється і ця робота продовжуватиметься. Ми розвиваємо співпрацю з нашими партнерами й зараз мова йде про те, що ми потребуємо додаткових систем Patriot й SAMP/T.

Але чи означає це, що ми на 100% не вразливі? Ні,

– сказав військовий експерт.

Ворог намагатиметься знайти прогалини, хоч найменші, й організовувати те про, що попереджає розвідка – активізувати удари по об'єктах енергетики.

Багато ракет і дронів, переконаний Мусієнко, збиватиме наша система ППО. Але можливо не всі вдасться збивати, адже стовідсотковий результат забезпечити дуже складно. На жаль, ми це бачили на прикладі Одеси, Львова й інших українських міст.

Російським загарбникам не вдасться досягти значного ефекту, адже пробували минулого року, але тоді наші можливості у захисті неба були менші. Відповідно спроможності росіян не стали значно більшими. За винятком того, що прогнозується ріст ударів дронами "Шахедами".

Росіяни будують завод з виробництва і складання іранських безпілотників на території особливої економічної зони в Татарстані "Алабуга".

"На осінь кількість атак може збільшитися. Окупанти намагатимуться влаштувати блекаут – те, що не вдалося зробити минулого року. Я думаю, що не вдасться й цього, але ризики для інфраструктурних об'єктів високі", – зазначив військовий експерт.

Чи збільшиться кількість російських атак восени: дивіться відео

Прогноз на осінньо-зимовий період