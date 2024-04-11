Масований обстріл України: у ГУР назвали мету росіян
Російські війська завдали чергового масованого удару по Україні 11 квітня. У ГУР розповіли, яку мету переслідували росіяни.
Там зазначили, що окупанти намагаються ускладнити життя мирних громадян. Про це в етері телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, передає 24 Канал.
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Окупанти б'ють по цивільній інфраструктурі
Юсов зазначив, що про ймовірність повторення масових ударів було відомо і заявлялося публічно. Він зазначає, що росіяни завдають ударів по цивільним об'єктам, які не мають жодного стосунку до військової чи оборонної інфраструктури.
Ставка робиться на те, щоб завдати якомога більше руйнувань, уражень об'єктам цивільної інфраструктури і ускладнити життя мирних громадян та посилити гуманітарні проблеми в Україні,
– Юсов про основну мету росіян.
Він також додав, що окупанти не встигли з організаційних причин завдати ударів по енергетиці взимку, тому вони намагаються наздогнати це зараз.
"Стосовно військових об'єктів мова не йде, це удари суто по цивільним об'єктам", – резюмував представник ГУР.
Ворог знову атакував енергооб'єкти України
- Під час масованої атаки ворог знову ударив по енергетичній інфраструктурі. У результаті атаки є пошкодження енергетичних об'єктів у Харківській, Запорізькій, Одеській, Київській та Львівській областях.
- Ситуація в енергосистемі Харківської області є найскладнішою. По місту та області завдали щонайменше 10 ударів. Там введено графіки аварійних відключень. Наразі метро функціонує лише як укриття.
- Володимир Зеленський вже відреагував на черговий масований обстріл росіян і закликав партнерів посилити допомогу та підтримку України. У своєму зверненні до лідерів країн світу він підкреслив, що наша країна потребує додаткових систем протиповітряної оборони.