Масований обстріл Рівного: СБУ затримала навідника ракет

Контррозвідка СБУ затримала поплічника Росії, який цинічно наводив ворожі ракети по Рівному. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

За даними СБУ, зловмисник також збирав дані про розташування об'єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав Росію здійснити ракетний удар по місту.

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Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у Рівному під час спроби чергової передачі розвідданих до країни-агресорки.

Зрадником виявився місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний телеграм-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини. У СБУ також оприлюднили скриншоти його дописів у телеграмі. Він закликав Росію діяти і бити більш рішуче.

Наразі його взято під варту та повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Зрадник закликав ворога вдарити по Рівному / Фото СБУ

Росія вдарила по Рівному

Приблизно о 10 ранку Росія вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури. У результаті в місті почалися проблеми як зі світлом, так і з водою. Перестали працювати інтернет і частина світлофорів.

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль розповів, що станом на 23 жовтня ушкодження енергетичної інфраструктури, пов'язані з ракетними ударами, вже усунули. Проте постачання електроенергії за графіком продовжуватиметься.

Для чого Путіну масовані атаки

З 7 по 18 жовтня окупанти завдали майже 200 масованих ударів ракетами, дронами-камікадзе та артилерією по 16 областях України та Києву. Однак залякати українців ракетними обстрілами та новими дронами-камікадзе у Росії не вийшло. Українці лише розлютилися та почали більш активно донатити на ЗСУ.

Журналіст, міжнародний оглядач Олександр Ярощук наголосив, що масові обстріли міст України сьогодні є одним із ключових методів ведення війни кремлівським терористичним режимом. Не маючи змоги отримати перемоги на полі бою, Москва вдається до відверто терористичних методів – обстрілює цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

Крім цього, у цих обстрілах є і чисто військове завдання – виявити українську ППО і знищити її. У цьому разі Кремль мав би змогу більш активно використовувати ракетний терор і авіацію.

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