Вікно можливостей звужується: скільки ще триватиме ракетний терор Росії

Щодо масованої ракетної атаки росіян уже можна сказати таке. Насправді не зовсім правильно говорити "так Росія помстилась за поразку під Херсоном" чи що "Кремль так помстився за приниження на G20".

Запаси знарядь вбивств не безмежні

Правильніше тут сказати – рашисти здійснили цю ракетну атаку лише тому, що в них на це з'явилась технічна можливість.

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Коли росіяни завдали першого масованого удару по енергоінфраструктурі 10 – 11 жовтня, вони уже тоді "зачерпнули" свій недоторканний запас крилатих ракет. Наприклад, тоді під Києвом наша ППО збила російську Х-101, виготовлену взагалі у другому кварталі 2022 року. Хоча зазвичай відстрілюються перш за все саме старі ракети.

Кремль починав війну із 10-тирічним запасом крилатих ракет, а зараз має лаг лише в декілька місяців. От тому зараз рашисти й тримають інтервал у два тижні між черговими масовими ракетними ударами. Бо швидше поповнювати запаси крилатих ракет РФ не може.

Підвела російська "якість"

Цього разу раз рашисти щось "припізнились" – зазвичай атаку починають зранку, а 15 листопада стартували взагалі після обіду. Схоже, і тут є своє "технологічне" пояснення. Зазвичай для атак росіяни використовують "мікс" із бомбардувальників Ту-95МС (які можуть нести до 6 ракет) та Ту-160 (можуть нести до 12 ракет).

Цього разу були лише Ту-95МС в рекордній кількості – 14 літаків за один виліт. І тут може бути таке пояснення – схоже, бортова апаратура на Ту-160 в процесі підготовки до вильоту "заглючила". Тому рашистським авіатехнікам довелось "перепаковувати" Х-101 та Х-555 в бомболюки на Ту-95МС. Чому орки на цей раз й "припізнились".

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Скільки масованих ударів ще попереду

Якщо рахувати на основі цифр з відкритих джерел, РФ має ще мінімум 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101 та Х-555 + морські "Калібри". І цього напевне вистачить ще на 3 – 4 таких масованих обстрілів.

Тому росіяни як підлий та підступний народ завжди знайдуть "привід" для чергового удару по Україні, щоб потішити свою кровожерливу публіку. Якщо, звісно, зможуть витримувати виробничий цикл у два тижні щодо крилатих ракет.

Бо далі для них "вікно можливостей" звужується. Якщо під час нальотів 10 – 11 жовтня було збито приблизно 50% крилатих рашистів, то вчора – понад 80%.

До теми – 15 листопада окупанти завдали наймасованішого ракетного обстрілу по Україні з 24 лютого: дивіться відео