"Еб**ь феєрверк": як росіяни раділи масованій атаці та загибелі українців

Росіяни радіють всьому, що спричиняє смерті мирних громадян України. Зокрема, у чатах окупантів можна прочитати чимало радісних повідомлень стосовно того, що масований удар по нашій державі був "справжнім феєрверком".

У ніч проти 29 грудня окупанти випустили 110 цілей по українських містах. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав радісні повідомлення цивільних громадян ворожої держави, у яких вони зловтішаються з кількості запущених ракет та смерті українців.

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Реакція росіян на масований удар

Більша кількість коментарів у телеграм-каналах окупантів була присвячена саме тому, що цей обстріл був напередодні Нового Року – тобто для них він був "святковим". Можна було знайти таке у листуваннях:

"З прийдешнім!"

"Славно!"

"Мало буде";

"Ось це наліт, клас!"

"З Новим Роком, Україно!"

"Краще кожен день";

"Еб**ть феєрверк";

"Весела коляда".

Радість росіян через масований обстріл / Скриншоти з телеграм-каналів

Вочевидь, цьогоріч святковий стіл для окупантів недоступний через зростаючу інфляцію та проблеми з економікою. Нарешті ріст цін почав переганяти суми "гробових", які виплачував Кремль рідним "200-их" російських солдатів від початку вторгнення.

Тому єдиним цікавим і дешевим видовищем, яким можуть "насолодитися" громадяни держави-агресорки, є масовані обстріли по Україні. Цинізм у такому "світогляді", – звісно, зашкалює, але навряд когось дивує.

Громадяни Росії радіють атаці на Україну / Скриншоти з телеграм-каналів

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