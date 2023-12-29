"Еб**ь феєрверк": як росіяни раділи масованій атаці та загибелі українців
Росіяни радіють всьому, що спричиняє смерті мирних громадян України. Зокрема, у чатах окупантів можна прочитати чимало радісних повідомлень стосовно того, що масований удар по нашій державі був "справжнім феєрверком".
У ніч проти 29 грудня окупанти випустили 110 цілей по українських містах. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав радісні повідомлення цивільних громадян ворожої держави, у яких вони зловтішаються з кількості запущених ракет та смерті українців.
Дивіться також Летюча смерть: що відомо про крилаті ракети Х-101, якими Росія обстріляла Україну 29 грудня
Реакція росіян на масований удар
Більша кількість коментарів у телеграм-каналах окупантів була присвячена саме тому, що цей обстріл був напередодні Нового Року – тобто для них він був "святковим". Можна було знайти таке у листуваннях:
- "З прийдешнім!"
- "Славно!"
- "Мало буде";
- "Ось це наліт, клас!"
- "З Новим Роком, Україно!"
- "Краще кожен день";
- "Еб**ть феєрверк";
- "Весела коляда".
Радість росіян через масований обстріл / Скриншоти з телеграм-каналів
Вочевидь, цьогоріч святковий стіл для окупантів недоступний через зростаючу інфляцію та проблеми з економікою. Нарешті ріст цін почав переганяти суми "гробових", які виплачував Кремль рідним "200-их" російських солдатів від початку вторгнення.
Тому єдиним цікавим і дешевим видовищем, яким можуть "насолодитися" громадяни держави-агресорки, є масовані обстріли по Україні. Цинізм у такому "світогляді", – звісно, зашкалює, але навряд когось дивує.
Громадяни Росії радіють атаці на Україну / Скриншоти з телеграм-каналів
Більше про обстріл
- Ворожі ракети та дрони атакували Київ, Дніпро, Львів, Одесу, Харків та інші міста нашої держави. Інформація про загиблих постійно оновлюється, зокрема, відомо, що жертви є у Львові, столиці, Дніпрі. В останньому з перелічених міст горів торговий центр.
- Президент Зеленський повідомив, що окупанти запустили 110 ракет, але більшу частину з них вдалось збити. За його словами, Київ докладатиме максимум зусиль, аби ворога наздогнала відплата – себто російський терор має програти.
- Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба дорікнув тим представникам західніх еліт, які починають розмови по "готовність Путіна до переговорів". Цей обстріл засвідчує, що мир не є метою Москви в найближчій перспективі, а світ має продовжувати стояти на нашому боці.