"Еб**ь феєрверк": як росіяни раділи масованій атаці та загибелі українців

29 грудня 2023, 13:27
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Росіяни радіють всьому, що спричиняє смерті мирних громадян України. Зокрема, у чатах окупантів можна прочитати чимало радісних повідомлень стосовно того, що масований удар по нашій державі був "справжнім феєрверком".

У ніч проти 29 грудня окупанти випустили 110 цілей по українських містах. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав радісні повідомлення цивільних громадян ворожої держави, у яких вони зловтішаються з кількості запущених ракет та смерті українців.

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Реакція росіян на масований удар

Більша кількість коментарів у телеграм-каналах окупантів була присвячена саме тому, що цей обстріл був напередодні Нового Року – тобто для них він був "святковим". Можна було знайти таке у листуваннях:

  • "З прийдешнім!"
  • "Славно!"
  • "Мало буде";
  • "Ось це наліт, клас!"
  • "З Новим Роком, Україно!"
  • "Краще кожен день";
  • "Еб**ть феєрверк";
  • "Весела коляда".

Радість росіян через масований обстріл / Скриншоти з телеграм-каналів

Вочевидь, цьогоріч святковий стіл для окупантів недоступний через зростаючу інфляцію та проблеми з економікою. Нарешті ріст цін почав переганяти суми "гробових", які виплачував Кремль рідним "200-их" російських солдатів від початку вторгнення.

Тому єдиним цікавим і дешевим видовищем, яким можуть "насолодитися" громадяни держави-агресорки, є масовані обстріли по Україні. Цинізм у такому "світогляді", – звісно, зашкалює, але навряд когось дивує.

Громадяни Росії радіють атаці на Україну / Скриншоти з телеграм-каналів

Більше про обстріл

  • Ворожі ракети та дрони атакували Київ, Дніпро, Львів, Одесу, Харків та інші міста нашої держави. Інформація про загиблих постійно оновлюється, зокрема, відомо, що жертви є у Львові, столиці, Дніпрі. В останньому з перелічених міст горів торговий центр.
  • Президент Зеленський повідомив, що окупанти запустили 110 ракет, але більшу частину з них вдалось збити. За його словами, Київ докладатиме максимум зусиль, аби ворога наздогнала відплата – себто російський терор має програти.
  • Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба дорікнув тим представникам західніх еліт, які починають розмови по "готовність Путіна до переговорів". Цей обстріл засвідчує, що мир не є метою Москви в найближчій перспективі, а світ має продовжувати стояти на нашому боці.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак