Чітко визначений план: у Сухопутних військах припустили 3 мотиви ракетного удару по Україні

Ніч на 2 січня стала однією з найстрашніших для українців. Росія випустила по нашій державі близько сотні ракет, через це є загиблі та поранені, серйозних руйнувань зазнав житловий фонд.

Окупанти навмисно спрямували свої ракети по мирних мешканцях. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що ворог мав чіткий план, який продумав заздалегідь.

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Як Росія готувалася до масованої атаки

Обстріл 2 січня був чітко спланованим. Для цього ворог накопичував боєкомплект, вивчав цілі, проводив моніторинг, розвідку, залучав велику кількість фахівців та розробляв план.

Таку кількість ракет просто однією кнопкою не запустиш – це величезна робота з логістикою, накопиченням, організацією. Є багато справ, які виконують перед пуском, не кажучи про те, що для прикриття розставляють систему авіації, радіоелектронного захисту,

– розповів Іван Тимочко.

Від росіян варто очікувати нових ударів. У ЗМІ з'явилася інформація, що під час атаки 2 січня виявили ракету, яку окупанти виготовили у 2022 році. Однак, за словами Тимочка, це нічого не міняє, адже росіяни можуть навмисно вводити нас в оману, вдавати, що використовують останні запаси ракет.

Нашим військам вдається знищувати більше ніж 70% ракет чи безпілотників – це свідчить про те, що українська система протиповітряної оборони якісно вибудована. Так її оцінюють і на міжнародній арені,

– додав голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Також варто відзначити факт превентивної роботи України по аеродромах, місцях пуску росіян, системах РЕБ. Наша розвідка не озвучує, скільки цілей знищено, але це також важлива, кропітка робота. Попри масовість атаки, ворог, ймовірно, зміг застосувати лише половину від загальної кількості своїх ракет і безпілотників, які готував для удару по Україні.

Частина з них падає, блукає. Ми бачили, що у Воронезькій області впала ракета, безпілотники знаходять по всій Росії, але роботи ще багато, тому всім нам треба бути пильними,

– наголосив Тимочко.

Ми бачимо, як жителі країни-агресорки реагують, коли їхні ж ракети падають на території Росії. На відміну від них, після таких обстрілів українці тільки ще більше гуртуються.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Окупанти неодмінно понесуть покарання за все, що зробили. Сьогодні важливо документувати, реєструвати всі збитки, адже, коли над Росією відбудеться суд, вона змушена буде їх компенсувати. Крім цього, виплатити кошти членам сімей загиблих і всім людям, які постраждали від її навали.

На жаль, загиблих не повернеш, але росіяни мають настільки бути покарані морально та матеріально, щоб навіть через 100 років боялися подумати про напад на Україну,

– наголосив Тимочко.

Чи справді ворог цілився виключно по мирних людях

Запускаючи свої ракети, окупанти можуть помилитися, але такий відсоток надзвичайно малий. Здебільшого, вони навчилися точно керувати своїми засобами ураження, тому атака по Україні була свідомим злочином проти цивільного населення. Раніше вони били по об'єктах критичної інфраструктури, але побачили, що наша ППО масово все збиває, тому очікуваного ефекту не отримали.

Противник розуміє, що закрити всю Україну системами ППО буде дуже важко. Тому намагається бити по цивільних об'єктах, дитячих садочках. Це він робить через 3 мотиви:

продемонструвати, що не зупиниться ні перед чим;

знайти наші слабкі місця, щоб завдати болючого удару;

реалізувати запит росіян до Путіна перед виборами.

"Росіяни хочуть крові. Вони готові мучити, катувати, кидати своїх, а робити це щодо українців – закладено у них в крові. Щобільше, зважаючи на всі поразки, яких вони зазнали в Україні", – додав Тимочко.

Відтак удари по цивільному населенню потрібні, щоб Владімір Путін міг задовольнити свою публіку в її запиті на вбивство. Тому окупанти далі намагатимуться бити по мирних людях, багатоповерхівках, дитячих садочках, школах та пологових будинках.

Це те, що й далеко не стояло біля військових цілей. Це чистий геноцид. Тепер мене цікавить, як відреагує ООН, чи буде хоч трішки стурбованою,

– сказав Тимочко.

Тому Україні в боротьбі з терористами треба найперше покладатися на надійних союзників, а не на інституції, які себе віджили. Адже збільшення систем ППО, навчання екіпажів, консолідація суспільства – це те, що дасть нам можливість подолати всі загрози та перемогти.

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