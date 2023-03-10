Як українські захисники знищили ворожу ракету під час масованого удару: потужне відео

9 березня ворог здійснив чергову масовану ракетну атаку по Україні. Росія здійснила 81 пуск ракет різних типів.

Українським силам ППО вдалося збити 34 з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Крім того, наші воїни знищили 4 з 8 іранських дронів-камікадзе, які запустили окупанти.

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Як наші оборонці знищують ворожі цілі

У Повітряних силах показали, як воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищили чергову російську крилату ракету.

Зазначають, що ворожу ціль зафіксували у небі на півдні країни 9 березня 2023 року.

Сили ППО знешкодили російську ракету на Півдні: дивіться відео

Що відомо про останню ракетну атаку Росії