Не треба жити в очікування неприємностей, – Данілов про можливу масовану атаку

Українці ось уже кілька днів в очікуванні чергового масованого ракетного удару з боку Росії. Олексій Данілов закликав не жити цим очікуванням і покладатися на владу.

На цьому він наголосив під час телемарафону. Секретар РНБО підкреслив, що наразі в Україні триває також інформаційна війна. Тож не варто вірити у всі вкиди, які поширюються мережею. Зокрема ті, які стосуються масованих ракетних ударів.

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Покладайтеся на офіційні джерела

Данілов попрохав українців вкрай обережно ставитися до інформації. Особливо тієї, яка стосується ракетного потенціалу Росії. Адже мережею уже ширяться припущення, що снарядів у ворога настільки багато, що він зможе ледь не нескінченно "кошмарити" нас атаками.

За словами секретаря РНБО, слід дуже обережно аналізувати інформацію, яку ми зараз отримуємо. Він підкреслив, що ворог наразі активно займається вкидом в інформаційний простір. Тож у ньому також точиться війна.

Крім того, він закликав українців покладатися лише на офіційну інформацію. Ту, якою володіють люди, наближені до сектору безпеки й оборони нашої держави. Натомість наголосив, що блогери й інші експерти, які в мережі продовжують сіяти паніку, повинні за це відповідати.

Я хочу всіх заспокоїти. Дивіться, коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вас про це повідомлятиме. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям. Воно і так складне,

– наголосив Данілов.

За його словами, очікування можливого ракетного удару не менш небезпечне. Тож він закликав не накручувати себе. Водночас не ігнорувати сигнали про небезпеку з неба.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги слід негайно ж вирушити до укриття. Там потрібно перебувати доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Загроза масованих ракетних ударів зберігається

Але задля справедливості відзначимо, що будь-який ракетний удар, масований він, чи ні – загрожує життю. Тож не нехтуйте найціннішим, що у вас є.

Водночас зауважимо, що супутникові знімки, зроблені 28 листопада, демонструють підвищену готовність ворога до можливої атаки. Саме для цього росіяни перекинули безліч своїх літаків до аеродрому "Енгельс-2".

Додамо, що у Білому домі припустили, що Росія продовжить своїх ракетних ударів по Україні. Щодо військових операцій, то і вони не припинятимуться взимку.

Зауважимо, що ворог не просто так обстрілює Україну старими та дешевими ракетами. На думку генерал-майора СБУ в запасі Віктора Ягуна, таким чином окупанти намагаються послабити нашу ППО. Адже на "пустишки" ми змушені реагувати дорогими ракетами, яких у нас не так уже й багато.

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