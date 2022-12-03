У Зеленського заявили про нову тактику ракетних атак з боку Росії: коли чекати нового удару

З дня на день українці очікують чергового масованого ракетного удару. Як зазначили в Офісі Президента, ворог дещо змінив свою стратегію. Розповідаємо, коли чекати на нову атаку.

В розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною радник голови ОП Михайло Подоляк озвучив нову тактику ворога. Він розповів, коли варто очікувати наступного масованого ракетного удару.

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Хочуть здійснити "людожерські" плани

Подоляк зауважив, що росіяни не завдають ракетних ударів зараз цілком свідомо. На його думку, ворог очікує, коли в Україні суттєво похолоднішає. Наприклад, температура за вікном опуститься до -10 градусів.

Мені здається, що зараз тактика Росії трохи змінилася: вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8 – 10 градусів морозу. І ось в цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні,

– зауважив Подоляк.

Відповідна тактика, за словами радника глави ОП, – "абсолютно людожерська". Він підкреслив, що ворог очікує на можливість "максимально жорстко заморозити". Тож не виключено, що цього разу основний удар припаде саме на опалення, а не на енергетику.

Якими можуть бути наступні атаки