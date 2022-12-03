У Зеленського заявили про нову тактику ракетних атак з боку Росії: коли чекати нового удару
Джерело:Latynina TV
З дня на день українці очікують чергового масованого ракетного удару. Як зазначили в Офісі Президента, ворог дещо змінив свою стратегію. Розповідаємо, коли чекати на нову атаку.
В розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною радник голови ОП Михайло Подоляк озвучив нову тактику ворога. Він розповів, коли варто очікувати наступного масованого ракетного удару.
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Хочуть здійснити "людожерські" плани
Подоляк зауважив, що росіяни не завдають ракетних ударів зараз цілком свідомо. На його думку, ворог очікує, коли в Україні суттєво похолоднішає. Наприклад, температура за вікном опуститься до -10 градусів.
Мені здається, що зараз тактика Росії трохи змінилася: вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8 – 10 градусів морозу. І ось в цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні,
– зауважив Подоляк.
Відповідна тактика, за словами радника глави ОП, – "абсолютно людожерська". Він підкреслив, що ворог очікує на можливість "максимально жорстко заморозити". Тож не виключено, що цього разу основний удар припаде саме на опалення, а не на енергетику.
Якими можуть бути наступні атаки
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що росіяни не припинять завдавати масованих ракетних ударів. Згідно з різними даними, у них в запасі є ракет принаймні на 3 – 4 такі атаки.
- Військовий експерт і офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін припустив, чому Росія цього разу взяла довшу паузу між ударами. За його словами, на це вплинуло кілька факторів. Передовсім той, що ворог очікує на початок холодів. Крім того, йому потрібно дізнатися, куди бити. Для цього слід отримати інформацію про роботу об'єктів, куди підтягнули генератори тощо.
- Військовий експерт Олег Жданов припустив, коли ворог може завдати масованого ракетного удару. За його словами, окупанти можуть це зробити у День Збройних Сил України, який відзначають 6 грудня. Відповідне припущення він зробив, аналізуючи "звички й особливості" Путіна та його прив'язаність до сакральних дат.
- Зауважимо, що 2 грудня ворог вирішив вкотре пограти мускулами. У небо він підняв три Ту-95, а також вивів в акваторію Чорного моря безліч своїх суден, зокрема й ракетоносій з "Калібрами". Але тоді жодних обстрілів не було.