Масований удар по Кропивницькому: уламки ракет пошкодили дахи будинків і авто

Вранці 23 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по Кіровоградській області. Вибухи лунали у Кропивницькому.

Після відбою тривоги очільник ОВА розповів про наслідки російської атаки. Андрій Райкович констатував, що це був масований ракетний удар.

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Які наслідки ракетного обстрілу

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Посадовець зазначив, що відпрацювали захисники неба. Знищили цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом.

Уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня,

– повідомив голова Кіровоградської ОВА.

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, що повітряну тривогу на території Кіровоградської області оголосили о 09:55. Цього ранку вибухи у місті чули тричі. Зокрема, о 10:17, повторні – о 10:23 та о 10:45. Відбій тривоги оголосили об 11:16.