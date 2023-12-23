Масований удар по Кропивницькому: уламки ракет пошкодили дахи будинків і авто
23 грудня 2023, 12:25Читать новость на русском
Джерело:Андрій Райкович
Вранці 23 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по Кіровоградській області. Вибухи лунали у Кропивницькому.
Після відбою тривоги очільник ОВА розповів про наслідки російської атаки. Андрій Райкович констатував, що це був масований ракетний удар.
До теми Кіровоградщина була під масованим ракетним ударом: як відпрацювала ППОЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Які наслідки ракетного обстрілу
Посадовець зазначив, що відпрацювали захисники неба. Знищили цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом.
Уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня,
– повідомив голова Кіровоградської ОВА.
Дивіться також Куди цілили і які наслідки: деталі ворожої атаки на ОдещинуЗауважимо, що повітряну тривогу на території Кіровоградської області оголосили о 09:55. Цього ранку вибухи у місті чули тричі. Зокрема, о 10:17, повторні – о 10:23 та о 10:45. Відбій тривоги оголосили об 11:16.