Масований удар по Україні: ЗАЕС на межі блекауту, рух на Дніпровській ГЕС обмежено

Росія 22 березня масовано б'є по Україну ракетами. Зокрема, це наймасштабніша атака на енергетику за останній час.

Запорізька АЕС знову на межі блекауту. Також обмежено рух на Дніпровській ГЕС, до речі, у мережі пишуть про можливе влучання по дамбі. Однак, офіційного підтвердження наразі немає.

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ЗАЕС вчергове на межі блекауту

Енергоатом повідомив, що о 05:10 22 березня під час масштабної ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська". Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України.

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція з'єднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна". Лише нещодавно наші енергетики відремонтували цю лінію. Вона не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія зв'язку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції,

– наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.

Також він вчергове зауважив, що Запорізька АЕС має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових і техніку.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила 8 повних блекаутів та 1 частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Енергоатом зазначив, що у разі їхньої відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.