Президент буде за максимальне покарання, – Данілов про можливість "посадок" фігурантів обшуків

Олексій Данілов прокоментував масові обшуки та звільнення у владі. Секретар РНБО також запевнив, що в сучасному світі нічого приховати не можна.

Олексій Данілов пояснив, що в РНБО є санкційне досьє на тих, хто прикриває людей з санкційного списку. Також секретар Ради національної безпеки й оборони України пояснив, що ці обшуки – це тільки початок активних дій.

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Що сказав Данілов про "посадки"

Олексій Данілов пояснив, що доказову базу по всіх цих елементах збирали місяцями.

За його словами, зараз початок шляху очищення країни від людей, які забули, що таке честь та держава: "Це абсолютно неприпустима річ, коли хлопці на фронті гинуть за нашу державу, а тут збирають якісь статки, гроші, пишуть собі побажання, де б вони мали відпочивати, то це виходить за межі розуміння".

Кожен буде відповідати за ті злочини, які він скоїв щодо держави. Ба більше, я можу сказати, що президент з великою ймовірністю буде виступати за максимальне покарання тих людей, які під час війни займаються такими неподобствами,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що вітав би, щоб люди отримували довічне ув'язнення за те, що вони під час війни лізуть в державну кишеню.

Олексій Данілов також сказав, що ми відрізняємось від Росії тим, що в нас є громадянське суспільство.

Що відомо про масові обшуки та звільнення