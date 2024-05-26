Яка мета терору Харкова: військовий оглядач назвав задум росіян
Росіяни продовжують цинічно обстрілювати Харків. Окупанти 25 травня вкотре атакували цивільне населення міста, на жаль, є поранені та загиблі.
Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що постійні обстріли Харкова це терор проти мешканців. Ворог хоче посіяти паніку та зробити це місто непридатним для життя.
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Мета Росії
Денис Попович наголосив, що головною метою країни-агресорки є вщент зруйнувати Харків, аби створити потік біженців в Україні.Зверніть увагу! Поки українські надзвичайники гасили пожежу в гіпермаркеті в Харкові та рятували поранених, російські телеграм-канали поширювали версію, що там знаходилася техніка та боєприпаси НАТО, а не цивільні. Версія про нібито знищений склад снарядів у ТЦ стала найпоширенішою серед росіян, які цинічно насміхалися над загибеллю мирних людей.
Щоденно атакуючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів на умовах, які влаштовують Владіміра Путіна.
Росія також запускає кампанію про нелегітимність Володимира Зеленського, як президента України. Це ще одне російське ІПСО, яким вони збільшують напругу стосовно проведення переговорів на власних умовах, щоб заморозити війну,
– сказав Попович.
Обстріли Харкова: останні новини
- У Харкові 25 травня стався потужний вибух, місто знову було під атакою ворога. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про події, зазначивши, що це вже другий удар по місту за день. Перед тим російські військові завдали удару двома авіабомбами.
- Вдень 25 травня російська армія завдала удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". Пожежу, що виникла, вдалося загасити лише наступної доби. На місці події розгорнули лабораторію, де люди, які втратили зв'язок з родичами, могли зробити ДНК-тест, щоб ідентифікувати тіла загиблих.
- Внаслідок удару, що росіяни завдали по Харкову, зокрема по гіпермаркету "Епіцентр", загинуло шестеро людей. Рятувальники розбирали завали всю ніч, а кількість постраждалих зросла до 43 осіб.