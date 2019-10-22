Масштаб зловживань вражає, – Гончарук звільнив главу Держгеокадастру на Київщині

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук звільнив очільницю Головного управління Держгеокадастру у Київській області Людмилу Приходько. Вона працювала на цій посаді з 2017 року.

За словами прем'єра, земля у Київській області дуже дорога. Він додав, що масштаб зловживань тут дійсно вражає.

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Мені відомі десятки історій, і актів, коли інформацією маніпулюють. Коли прості люди не можуть добитися справедливості, а іншим на підставні, підроблені документи дають по дві, три безкоштовні земельні ділянки на одну особу,

– обурився Гончарук.

Тому, за його словами несправедливість має бути припинена. Олексій Гончарук підкреслив, що будь-який чиновник, який не зрозумів, що ситуація змінилася, буде звільнений.

Відзначимо, що Людмила Приходько працювала начальником головного управління Держгеокадастру у Київській області з 2017 року.

Як нова влада хоче реформувати Держгеокадастр? Прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав Держгеокадастру тиждень для наведення ладу у своєму відомстві. Він поставив завдання невідкладно розпочати розробку єдиної інтегрованої системи державних кадастрів, що міститиме достовірну інформацію про природні ресурси країни та буде доступною для громадян.



Гончарук зазначив, що вся інформація має бути професійно зібрана, відтворена і оцифрована. Кожен українець повинен мати доступ до цих даних.