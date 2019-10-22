17:02
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Масштаб зловживань вражає, – Гончарук звільнив главу Держгеокадастру на Київщині

      4386 Читать новость на русском
      Людмила Приходько
      Людмила Приходько / agropolit.com

      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук звільнив очільницю Головного управління Держгеокадастру у Київській області Людмилу Приходько. Вона працювала на цій посаді з 2017 року.

      За словами прем'єра, земля у Київській області дуже дорога. Він додав, що масштаб зловживань тут дійсно вражає. 

      Важливо: Державний земельний кадастр: що це за структура та чому вона заважає появі ринку землі

      Мені відомі десятки історій, і актів, коли інформацією маніпулюють. Коли прості люди не можуть добитися справедливості, а іншим на підставні, підроблені документи дають по дві, три безкоштовні земельні ділянки на одну особу,
      – обурився Гончарук.

      Тому, за його словами несправедливість має бути припинена. Олексій Гончарук підкреслив, що будь-який чиновник, який не зрозумів, що ситуація змінилася, буде звільнений.

      Відзначимо, що Людмила Приходько працювала начальником головного управління Держгеокадастру у Київській області з 2017 року.

      Як нова влада хоче реформувати Держгеокадастр? Прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав Держгеокадастру тиждень для наведення ладу у своєму відомстві. Він поставив завдання невідкладно розпочати розробку єдиної інтегрованої системи державних кадастрів, що міститиме достовірну інформацію про природні ресурси країни та буде доступною для громадян. 

      Гончарук зазначив, що вся інформація має бути професійно зібрана, відтворена і оцифрована. Кожен українець повинен мати доступ до цих даних.

      blog_ava
      Загибель Тараса Кутового: у поліції розкрили деталі трагедії
      сьогодні
      11204
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі Новини Києва Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 16:40 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 924
      "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      сьогодні , 15:48 "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      Сергій Лещенко 558
      Кабмін змінив норму для отримання субсидії
      сьогодні , 15:37 Кабмін змінив норму для отримання субсидії
      Андрій Шляхтін 1347
      Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      сьогодні , 15:00 Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      Наталія Лебідь 2874
      Третій Майдан, який просто зараз влаштовує Зеленський
      сьогодні , 14:57 Третій Майдан, який просто зараз влаштовує Зеленський
      Антон Голобородько 1925
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук