7 жовтня, 08:08
Оновлено - 08:31, 7 жовтня
Масштабна атака на Олександрію: є жертви, постраждалі, дехто не виходить на зв'язок
Росія під час масованої атаки 7 жовтня атакувала Олександрію на Кіровоградщині. На жаль, є жертва та поранені.
Про це повідомив Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко.
Наслідки обстрілу Олександрії
Унаслідок ранкової російської атаки на Олександрію загинула жінка.
Ще 3 людини поранені, а із 2 – наразі немає зв'язку.
Під ударом опинилося підприємство критичної інфраструктури.
На місці працюють відповідні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Зверніть увагу! Детальніше про наслідки масованої атаки в інших регіонах України, можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, що двоє людей цієї ночі також загинули у Києві. Це чоловіки 73 та 66 років.
Відомо про загиблих й у Прилуках на Чернігівщині. Там російська ракета знесла частину п'ятиповерхівки.