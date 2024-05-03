Пошук цілей: до чого готуються росіяни, вчетверте за добу піднімаючи МіГ-31К

Сьогодні, 3 травня, по всій Україні вже вчетверте оголосили про масштабну повітряну тривогу. Загроза пов'язана із появою у небі російського винищувача МіГ-31К. Можливо, окупанти таким чином намагаються визначити розташування протиповітряних засобів безпеки України для планування майбутніх атак.

Про це розповів 24 Каналу Тарас Жовтенко – експерт з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи, зазначивши, що з одного боку це психологічний тиск на населення, а з іншого – спосіб спланувати майбутні ракетно-дронові удари. Зараз для росіян підіймати в повітря МіГ-31К – єдиний шанс виявити, де розташовані наші ППО.

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Тактика росіян

Жовтенко зазначив, що раніше для того, щоб виявити, де на території України працюють радари зенітно-ракетних комплексів окупантам було достатньо використати свої літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Але на початку 2024 року цей потенціал Росії ми (ЗСУ – 24 Канал) значно послабили. Тепер засобів для планування ракетних ударів по території України у Росії стало значно менше,

– сказав він.

Ворогу доводиться підіймати у повітря МіГ-31К, щоб весь наш наземний потенціал систем протиповітряної оборони активувався. Окупанти в такий спосіб можуть зрозуміти, де розміщені установки.

Роблячи це регулярно, кілька разів на день, росіяни можуть переконатися, чи не встигли ми нічого пересунути. Чим частіше вони підіймають в повітря МіГ-31К, як це відбувається сьогодні, тим більша ймовірність того, що вони намагаються отримати максимально точну картину розташування наших ППО,

– підкреслив експерт з міжнародної безпеки.

Він припустив, що такі дії Росії можуть бути ознакою того, що вона готується до чергової хвилі ракетних ударів по території Україні. Ворог планує маршрут польоту ударних систем, щоб хоча б якась частина долетіла до тих цілей, які вони для себе визначили.

Ракетні обстріли України