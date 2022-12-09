Третя пожежа за день біля Москви: масштабно горів склад електрообладнання
Джерело:СтратКом ЗСУ
Не лише по всій Росії, а й у столиці країни-терористки побільшало пожеж. Лише за один день 9 грудня ми нарахували три.
Чергова пожежа трапилася в ніч на 9 грудня на складі електрообладнання. Горіло доволі ясно, що й не дивно, адже масштаб становив від 1500 метрів квадратних.
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Що горіло
Пожар трапився за адресою Востряківський проїзд, 10Г, у промисловій зоні на півдні Москви. Повідомляють, що там знаходиться одноповерховий будинок складського приміщення, у якому зберігається електроустаткування. Також поруч там знаходиться й склад компанії "Транспортні Технології Столиця", яка відповідає за перевезення небезпечних вантажів залізничними коліями.
Є припущення, що це може бути частиною діяльності рейкових партизанів,
– повідомили в СтратКом ЗСУ.
Внаслідок пожежі частково обвалилися конструкції будівлі. Однак відомостей про постраждалих, за даними надзвичайників Росії, не надходило.
Дим від пожежі застилав небо: відео
Пожежу ліквідували близько 3 ночі
Надзвичайники Москви повідомили, що для роботи з вогнем залучили сили пожежно-рятувального гарнізону міста. Вони сформували чотири бойові ділянки та:
- подали 12 ручних та лафетних стволів,
- проклали чотири магістральні лінії,
- встановили дві автодрабини,
- на пожежні гідранти для безперебійної подачі води встановили п'ять автомобілів.
Цими зусиллями локалізувати пожежу вдалося уже о 1:30 ночі, а ліквідувати лише о 02:48.
Пожежа під Москвою / Фото надзвичайників
Інші пожежі у Москві 9 грудня
- Перш за все варто згадати пожежу у ТЦ "Мега Хімки", яка супроводжувалася гучними вибухами. Займання виникло на складі магазину OBI, де були різні меблі та дерев'яні споруди, однак згодом перекинулось на газові балони. І якщо повідомлялося спершу, що площа пожежі становить 250 квадратних метрів, то вже згодом вона виросла до 17 тисяч квадратних метрів.
- Цікаво, що за попередньою інформацією, полум'я спалахнуло через зварювальні роботи і його декілька годин просто ігнорували. Не спрацювали навіть датчики диму та автоматична система пожежогасіння.
- Трапилась також під москвою й менш масштабна пожежа на станції метро "Владикіно". Російські ЗМІ з посиланням на очевидців писали, що станцію буквально накрило густим димом через те, що загорівся дах адмінбудівлі поруч.