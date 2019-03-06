Масштабна пожежа на Дніпропетровщині: горів завод виборів з пластику (фото, відео)

Ангари підприємства з виготовлення пластикових виробів зайнялися у селі Кам'янка. Наразі визначити рівень небезпеки для місцевого населення складно, однак ризики існують

Клуби темного диму накрили все селище, його видно навіть за кілька кілометрів, повідомили в прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.

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Великі обсяги пластику на підприємстві ускладнювали гасіння вогню.

На Дніпропетровщині горів завод виробів з пластику: фото

На місці працювали понад півсотні рятувальників та десять одиниць спецтехніки. Загиблих та потерпілих немає.

Станом на 14:27 пожежу локалізували, зараз триває ліквідація її наслідків.

Еколог Олександр Соколенко у коментарі 24 каналу пояснив, що наразі оцінити вплив пожежі на навколишнє середовище важко. Однак, за його словами, загрози для навколишнього середовища є.

Будь-яке горіння полімерів – це велика небезпека. Її рівень потрібно визначати на місці, – пояснив він.

Так, діоксиди, які виділяються з продуктами горіння, мають негативний вплив на здоров'я місцевих жителів. Зазначимо, вони є одними із найбільш небезпечних канцерогенів.



Що робити під час пожежі: інфографіка

Дивіться відео: рятувальники локалізували пожежу на території підприємства з виготовлення пластикових виробів