Масштабна пожежа на Дніпропетровщині: горів завод виборів з пластику (фото, відео)
Ангари підприємства з виготовлення пластикових виробів зайнялися у селі Кам'янка. Наразі визначити рівень небезпеки для місцевого населення складно, однак ризики існують
Клуби темного диму накрили все селище, його видно навіть за кілька кілометрів, повідомили в прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.
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Великі обсяги пластику на підприємстві ускладнювали гасіння вогню.
На Дніпропетровщині горів завод виробів з пластику: фото
На місці працювали понад півсотні рятувальників та десять одиниць спецтехніки. Загиблих та потерпілих немає.
Станом на 14:27 пожежу локалізували, зараз триває ліквідація її наслідків.
Еколог Олександр Соколенко у коментарі 24 каналу пояснив, що наразі оцінити вплив пожежі на навколишнє середовище важко. Однак, за його словами, загрози для навколишнього середовища є.
Будь-яке горіння полімерів – це велика небезпека. Її рівень потрібно визначати на місці, – пояснив він.
Так, діоксиди, які виділяються з продуктами горіння, мають негативний вплив на здоров'я місцевих жителів. Зазначимо, вони є одними із найбільш небезпечних канцерогенів.
Що робити під час пожежі: інфографіка
Дивіться відео: рятувальники локалізували пожежу на території підприємства з виготовлення пластикових виробів