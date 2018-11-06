Масштабна пожежа на заводі під Одесою: фото та відео

Поблизу міста Южне, що на Одещині, спалахнула пожежа на олієпереробному підприємстві "Дельта Вілмар". Вогонь поширюється дуже швидко – працівників заводу та навколишніх підприємств евакуювали.

Про це повідомляє "Думская".

Дивіться також: Аварія на газопроводі сталася у Росії: промовисті фото та відео пекельної ситуації

Видання зазначає, що пожежа виникла через загоряння масла в компресорній станції. Вогонь швидко розповсюджується – о 20:00 площа пожежі становила 40 квадратних метрів, а через годину – вже 1500. Працівників заводу та навколишніх підприємств евакуювали.

Із території заводу також вивозять контейнери з олією, туди нікого не пропускають.



Під Одесою спалахнув завод/ Джерело: dumskaya.net



На місці події події працюють 22 одиниці спецтехніки/Джерело: ДСНС



Працівників заводу евакуювали/Джерело: dumskaya.net



На територію заводу нікого не пропускають/ Джерело: dumskaya.net

На місце події прибули понад десять пожежних машин, в тому числі з Одеси, а також швидка допомога та поліція. За інформацією видання, наразі у гасінні пожежі беруть участь 22 машини та 75 осіб.

У ДСНС зазначають, що інформація про постраждалих чи загиблих не з'являлася. Рятувальники кажуть, що загрози розповсюдження вогню немає, витоку шкідливих речовин не зафіксовано.