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      Масштабна пожежа на заводі під Одесою: фото та відео

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      Під Одесою спалахнула пожежа на маслопереробному заводі
      Під Одесою спалахнула пожежа на маслопереробному заводі / Фото: Думская

      Поблизу міста Южне, що на Одещині, спалахнула пожежа на олієпереробному підприємстві "Дельта Вілмар". Вогонь поширюється дуже швидко – працівників заводу та навколишніх підприємств евакуювали.

      Про це повідомляє "Думская".

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      Видання зазначає, що пожежа виникла через загоряння масла в компресорній станції. Вогонь швидко розповсюджується – о 20:00 площа пожежі становила 40 квадратних метрів, а через годину – вже 1500. Працівників заводу та навколишніх підприємств евакуювали.

      Із території заводу також вивозять контейнери з олією, туди нікого не пропускають.

      Одеса Горить завод
      Під Одесою спалахнув завод/ Джерело: dumskaya.net

      Одеса завод пожежа
      На місці події події працюють 22 одиниці спецтехніки/Джерело:       ДСНС

      Одеса завод Пожежа
      Працівників заводу евакуювали/Джерело:       dumskaya.net

      Одеса Пожежа Завод
      На територію заводу нікого не пропускають/ Джерело:       dumskaya.net

      На місце події прибули понад десять пожежних машин, в тому числі з Одеси, а також швидка допомога та поліція. За інформацією видання, наразі у гасінні пожежі беруть участь 22 машини та 75 осіб.

      У ДСНС зазначають, що інформація про постраждалих чи загиблих не з'являлася. Рятувальники кажуть, що загрози розповсюдження вогню немає, витоку шкідливих речовин не зафіксовано.

       

      Теги: Новини України Пожежа Новини політики Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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