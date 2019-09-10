Масштабна пожежа спалахнула на полігоні під Харковом: фото, відео

Під Харковом поблизу села Клугино-Башкирівка з ранку 9 вересня горять торф'яники. Займання сталося на території військового полігону.

За інформацією кореспондентки 24 каналу, торф, що тліє, постійно поливають водою. Але скільки часу знадобиться на ліквідацію, ніхто сказати не може, адже заважає спека та приховані осередки тління.

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Дим із полігону шириться найближчими селищами. Місцеві скаржаться, що вже кілька тижнів потерпають від смогу та гару. У Міноборони говорять про три гектари пожежі та запевняють, що небезпеки вибухів немає, бо поряд немає складу чи арсеналу.



Пожежа на полігоні під Харковом

Водночас у мерії Чугуєва повідомили про три вибухи та 10 знешкоджених снарядів. Чули характерні звуки і бійці Служби порятунку, що цілодобово працюють на полігоні.



Дим із полігону шириться найближчими селищами



Скільки часу знадобиться на ліквідацію, ніхто сказати не може

"Вогонь видно. Пожежні машини їздять, намагаються щось зробити, гасити. Але щоб якась санавіація – немає. Дихати неможливо. Речі знімаєш – смердять. Діти пробуджуються вранці, деякі кашляють навіть. Двоє дітей алергіки кашляють", – сказала жителька села Башкирівка Анастасія Глушко.

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