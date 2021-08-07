Масштабні пожежі у Греції: 2 людей загинули, ще 20 – отримали поранення

7 серпня 2021 , 08:52
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Джерело:

BBC

Греція продовжує страждати від масштабних лісових пожеж, які охопили країну. Внаслідок займань загинули 2 людини, ще 20 отримали поранення.

Вогонь, який поширюється на все більшу територію Греції, вже призвів до людських жертв.

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У пожежах у Греції загинули люди

  • Першою жертвою стихії став 38-річний пожежник-доброволець. Чоловік загинув в результаті падіння електричного стовпа в передмісті Афін.
  • Другим загиблим внаслідок займань став президент Афінської торгової палати Константінос Міхалос. Його зайшли без свідомості на фабриці, розташованій поблизу місця, яке охопив вогонь.

Крім того, ще щонайменше 20 людей постраждали у пожежах. А тисячі місцевих жителів були змушені залишити свої помешкання через загрозу поширення на них вогню.

До слова, наразі рятувальники борються одразу зі 154 лісовими пожежами по всій території країні, а вогонь все ближче до Афін.

Масштабні пожежі у Греції: основне

Пожежі в Греції: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська