Масштабні пожежі у Греції: 2 людей загинули, ще 20 – отримали поранення
7 серпня 2021 , 08:52Читать новость на русском
Джерело:BBC
Греція продовжує страждати від масштабних лісових пожеж, які охопили країну. Внаслідок займань загинули 2 людини, ще 20 отримали поранення.
Вогонь, який поширюється на все більшу територію Греції, вже призвів до людських жертв.
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У пожежах у Греції загинули люди
- Першою жертвою стихії став 38-річний пожежник-доброволець. Чоловік загинув в результаті падіння електричного стовпа в передмісті Афін.
- Другим загиблим внаслідок займань став президент Афінської торгової палати Константінос Міхалос. Його зайшли без свідомості на фабриці, розташованій поблизу місця, яке охопив вогонь.
Крім того, ще щонайменше 20 людей постраждали у пожежах. А тисячі місцевих жителів були змушені залишити свої помешкання через загрозу поширення на них вогню.
До слова, наразі рятувальники борються одразу зі 154 лісовими пожежами по всій території країні, а вогонь все ближче до Афін.
Масштабні пожежі у Греції: основне
- Лісові пожежі спалахнули 31 липня одразу в 46 осередках. 3 серпня ситуацію загострила аномальна спека – у центральній частині країни синоптики зафіксували понад +46 градусів.
- Через вогонь біля Афін довелось перекрити частину автомагістралі, яка з'єднує столицю Греції з північчю та півднем країни.
- Вранці 6 серпня жителів 2 містечко біля столиці почали евакуйовувати до убереження, вогонь дійшов до давнього міста Олімпія.
- Володимир Зеленський доручив уряду відправити у країну українських рятувальників та обладнання.
Пожежі в Греції: дивіться відео