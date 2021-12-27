Масштабні санкції вже готові: Євросоюз попередив Путіна

Євросоюз вже підготував пакет жорстких санкцій. Їх застосують у випадку російської агресії проти України.

Про можливі кроки у відповідь на ескалацію розповіла президентка Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Політикиня запевнила, що Брюссель узгоджує свої дії з НАТО та США.

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Потрібно дати Росії зрозуміти, які будуть наслідки її дій

"Потрібно дати їй (Росії – 24 канал) чітко зрозуміти, що будь-яка подальша агресія проти України буде приводом для санкцій із величезними наслідками. Вони вже готові,

– пояснила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії запевнила, що Євросоюз хоче добрих відносин з Москвою, проте зараз все залежить саме від Кремля. Задля зменшення напруження, Росія має припинити свої провокації.

Україна сама здатна вирішувати свою долю

Політикиня наголосила, що Україна сама здатна вирішувати свою долю – щодо членства в ЄС та НАТО. У Євросоюзі глибоко поважають територіальну цілісність та суверенітет української держави.

Я знаю, що і США поділяють ці принципи. Український народ має сам вирішувати своє майбутнє,

– додала фон дер Ляєн.

Наразі, за словами очільниці ЄК, підтримка України проявляється в угодах про асоціацію та вільну торгівлю. Це стосується також Молдови та Грузії.

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Що відомо про можливі санкції проти Росії:

У випадку агресії Росії проти України і США, і ЄС обіцяють ввести жорсткі санкції проти Москви.

Одним з кроків, на який можуть піти є відключення від SWIFT. Це – міжнародна банківська система передачі інформації.

У Москві такий крок називають недружнім та дуже серйозним.

Проте Росія запевняє, що цілком справиться з відключенням SWIFT.

Про те, що США відповіли Путіну на його вимоги, – у WTF: