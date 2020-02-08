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      СБУ виявила імітацію ремонту літаків в аеропортах Одеси та Києва: що відомо

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      Літакам однієї з українських авіакомпаній надавали неякісне техобслуговування / ssu.gov.ua

      У міжнародних аеропортах Одеси та Києва замість ремонту літаків проводили лише його імітацію. А літаки однієї з українських авіакомпаній здійснювали рейси з підробленими документами про технічне обслуговування. Це могло призвести до трагічних наслідків.

      Факти недотримання вимог чинного законодавства працівниками авіакомпанії та організації з техобслуговування викрили співробітники СБУ.

      Читайте також: У літаках Boeing 737 MAX виявили нову проблему

      До порушень вдавалися в аеропортах "Одеса" та "Київ". Пасажирські літаки однієї з українських авіакомпаній мали сфальсифіковані документи про ремонт.

      Використання фактично несправних пасажирських літаків могло призвести до виникнення позаштатних ситуацій, зокрема катастроф з людськими жертвами,
      – йдеться в повідомленні.

      літаки
      Літаки однієї з авіакомпаній мали сфальсифіковані технічні документи 

      Через виявлені правопорушення авіакомпанії скасували дозволи на виконання пасажирських перевезень. А літакам анулювали сертифікати льотної придатності.

      авіація літаки
      Несправності у літаках могли призвести до масштабних жертв

      Що відомо про аеропорти Київ та Одеса? Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського – другий найбільший пасажирський міжнародний аеропорт України та Києва. Розташований у межах столичного мікрорайону Жуляни, за 8 кілометрів на південний захід від центру міста. Польоти виконують авіакомпанії: Wizz Air, Belavia, Alitalia, LOT, Vueling Airlines, Pegasus, УРГА, "Мотор Січ".

      Міжнародний аеропорт "Одеса" розташований за 7 кілометрів на південний захід від центру міста. Належить до найбільших аеропортів України. Пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, Східної Європи, а також країнами Західної Європи, Азії й Африки.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Одеси Новини Києва авіація СБУ
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