Жінку направлять на психіатричну експертизу для визначення її психічного стану. Про таке поінформували в Донецькій обласній прокуратурі, передає 24 Канал.

Які подробиці моторошної історії?

Протягом багатьох років жінка повністю занедбала своїх двох доньок, не піклувалася про їхні базові потреби. Вона не забезпечувала дітей харчуванням, медичною допомогою та належними умовами для життя.

Діти змушені були існувати в брудній, занедбаній квартирі без електрики, опалення та засобів гігієни. Молодшу доньку мати примушувала просити милостиню та шукати їжу на кладовищі, а у випадку відмови залякувала та погрожувала покаранням.

У грудні 2006 року старша дочка жінки, якій було 22 роки, померла. Тоді мати не повідомила про це ані лікарям, ані поліції.

Натомість вона сказала молодшій дитині, що сестра просто спить і скоро прокинеться, змушуючи її кілька днів поспіль спати поряд із тілом померлої. Жінка сама обмивала та переодягала тіло загиблої, забороняючи будь-кому розповідати про подію.

Коли молодшій доньці виповнилося 19 років, вона втекла з дому та переїхала до іншого міста, намагаючись розпочати нове життя й поступово оговтатися від пережитого.

Лише у 2025 році дівчина звернулася до юристів і повідомила про все, що сталося.

Інформацію про можливий злочин передали поліції. Під час огляду житла правоохоронці знайшли муміфіковане тіло старшої сестри, яке пролежало у квартирі близько 18 років.

