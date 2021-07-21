Більшість українців вважають, що судовий процес над Медведчуком не матиме реального рішення
Джерело:КІСГО
В Україні 54,2% громадян переконані, що судовий процес над Віктором Медведчуком буде затягнутим і не матиме реального рішення. Водночас 19,2% респондентів вважають, що нардеп має бути покараним.
Ще 33,7% опитаних переконані, що суд завершиться виправдувальним вироком стосовно Медведчука, а 4,8% – реальним чи умовним строком ув'язнення. При цьому 7,3% опитаних не змогли відповісти на це запитання.
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Чи вважають Медведчука винним
Згідно з результатами соцопитування, 57,5% громадян підтримують думку про те, що нардеп не є винним. Як вони вважають, Медведчука мають виправдати та поновити усі його права.
Натомість 19,2% відповіли, що депутат має понести кримінальну відповідальність.Довідка.
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Справа Медведчука: коротко
- Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозри Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку.
- Вже 13 травня суд обрав нардепу запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
- Печерський райсуд 9 липня продовжив запобіжний захід куму Володимира Путіна. Він й надалі перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.