Більшість українців вважають, що судовий процес над Медведчуком не матиме реального рішення

21 липня 2021 , 14:56
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Джерело:

КІСГО

В Україні 54,2% громадян переконані, що судовий процес над Віктором Медведчуком буде затягнутим і не матиме реального рішення. Водночас 19,2% респондентів вважають, що нардеп має бути покараним.

Ще 33,7% опитаних переконані, що суд завершиться виправдувальним вироком стосовно Медведчука, а 4,8% – реальним чи умовним строком ув'язнення. При цьому 7,3% опитаних не змогли відповісти на це запитання.

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Чи вважають Медведчука винним

Згідно з результатами соцопитування, 57,5% громадян підтримують думку про те, що нардеп не є винним. Як вони вважають, Медведчука мають виправдати та поновити усі його права. 

Натомість 19,2% відповіли, що депутат має понести кримінальну відповідальність. 

Довідка.
Київський інститут соціології громадянського суспільства опитав 3 тисячі респондентів методом телефонного інтерв'ю. Аудиторія – населення віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,8%.

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Справа Медведчука: коротко

  • Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
  • Генпрокурорка Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозри Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку. 
  • Вже 13 травня суд обрав нардепу запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
  • Печерський райсуд 9 липня продовжив запобіжний захід куму Володимира Путіна. Він й надалі перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
Автор: Тетяна Кійовська