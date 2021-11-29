Матиме високу ціну, – Генсек НАТО попередив Росію про наслідки у разі агресії проти України
Джерело:"Європейська правда"
Єнс Столтенберг рішуче заявив, що Росію очікують серйозні наслідки у випадку її вторгнення в Україну. За словами політика, зокрема мовиться про економічну та політичну сферу.
Генсек НАТО зазначив, що країна-агресор у 2021 році вже вдруге проводить концентрацію сил поблизу кордонів. Про це він повідомив на спільній пресконференції з президентом Латвії.
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Єнс Столтенберг пояснив, що Північноатлантичний альянс фіксує:
- важке озброєння;
- артилерію;
- озброєні підрозділи;
- дрони;
- десятки тисяч військових.
Будь-яка майбутня російська агресія проти України матиме високу ціну. Я бачу політичні та економічні наслідки для Росії,
– наголосив генеральний секретар.
Політик підкреслив, що така концентрація російських військових не була спровокована чимось і незрозуміла, та підвищує ризик неправильного сприйняття ситуації. Єнс Столтенберг вкотре закликав Москву продемонструвати транспарентність і знизити напруженість у регіоні.
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НАТО про ситуацію біля кордону України
- Єнс Столтенберг вже заявляв, що в Північноатлантичному альянсі готові до будь-яких дій на кордоні України та Росії. У НАТО ретельно стежать за пересуванням російських військ.
- Там поки не розуміють остаточних намірів Москви. Проте, у будь-якому разі Росії доведеться заплатити за застосування агресії проти української держави.