Матиме високу ціну, – Генсек НАТО попередив Росію про наслідки у разі агресії проти України

29 листопада 2021 , 21:50
Читать новость на русском

Джерело:

"Європейська правда"

Єнс Столтенберг рішуче заявив, що Росію очікують серйозні наслідки у випадку її вторгнення в Україну. За словами політика, зокрема мовиться про економічну та політичну сферу.

Генсек НАТО зазначив, що країна-агресор у 2021 році вже вдруге проводить концентрацію сил поблизу кордонів. Про це він повідомив на спільній пресконференції з президентом Латвії.

Читайте також 115 тисяч військових, танки та артилерія, – Кулеба про війська Росії, які готові до нападу

Єнс Столтенберг пояснив, що Північноатлантичний альянс фіксує:

  • важке озброєння;
  • артилерію;
  • озброєні підрозділи;
  • дрони;
  • десятки тисяч військових.

Будь-яка майбутня російська агресія проти України матиме високу ціну. Я бачу політичні та економічні наслідки для Росії,
– наголосив генеральний секретар.

Політик підкреслив, що така концентрація російських військових не була спровокована чимось і незрозуміла, та підвищує ризик неправильного сприйняття ситуації. Єнс Столтенберг вкотре закликав Москву продемонструвати транспарентність і знизити напруженість у регіоні.

До теми У США запропонували поправку до "оборонки" з санкціями проти Росії у разі вторгнення в Україну

НАТО про ситуацію біля кордону України

  • Єнс Столтенберг вже заявляв, що в Північноатлантичному альянсі готові до будь-яких дій на кордоні України та Росії. У НАТО ретельно стежать за пересуванням російських військ.
  • Там поки не розуміють остаточних намірів Москви. Проте, у будь-якому разі Росії доведеться заплатити за застосування агресії проти української держави.
Автор: Олег Васьків