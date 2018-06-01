МАУ збільшить плату за друк посадкового талона в аеропорту

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 15 червня 2018 року збільшить розмір зборів за друк посадкового талону в аеропорту з 10 євро до 15.

Про це повідомляє компанія МАУ на своїй сторінці у Facebook.

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Послуга надання посадкового талону на стійці реєстрації є платною, а з 15 червня 2018 року її вартість становитиме 15 євро. Також інформуємо про те, що авіакомпанія МАУ уніфікує свою процедуру реєстрації на рейс, тому процедури онлайн-реєстрації та сплати збору за надання посадкового талону на стійці з 1 серпня розповсюджуватимуться і на далекомагістральні маршрути,

– йдеться у повідомленні.

У компанії повідомляють пасажирів: щоб не платити цей збір, потрібно не пізніше як за 2 години до вильоту пройти процедуру онлайн-реєстрації на рейс. Потім самостійно роздрукувати посадковий талон або зберегти його на смартфон для того, щоб мати можливість пред’явити його при посадці на рейс.