"Мавпи продовжують пострілювати": бойовики знову атакували Гранітне
Джерело:телеграм-канал Дениса Казанського
Окупанти продовжують нехтувати режимом припинення вогню на Донбасі. Так, ворог 27 жовтня вів вогонь по позиціях ООС поблизу селища Гранітного.
У мережі оприлюднили відео, записане місцевими мешканцями. На кадрах чути звуки обстрілів російських окупаційних військ.
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Гранітне сьогодні (27 жовтня – 24 канал). Мавпи продовжують пострілювати,
– підписав ролик Денис Казанський.
Попередній обстріл Гранітного
Проросійські бойовики з ночі до ранку 26 жовтня вели прицільний обстріл села Гранітного на Донеччині. Противник гатив зі зброї 120 калібру.
Снарядами пошкодило 5 житлових будинків та електромережі. На щастя, у результаті атак найманців Росії мирні мешканці не постраждали.
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Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом доби 27 жовтня російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог гатив зі забороненої зброї.
- Унаслідок атак противника один боєць Збройних сил України загинув. На збройні провокації наші захисники відкривали вогонь у відповідь.