У майбутньому кордону між Польщею та Україною фактично не буде, – Дуда

Кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а можливо, і на століття. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у промові 5 травня, з нагоди Дня Конституції Польщі.

Анджей Дуда виголосив промову з нагоди урочистостей, у якому неодноразово згадував братерський союз із Литвою, Латвією, Естонією та Україною.

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На десятиліття, а може, дай Бог, на століття братську для Польщі державу, і як сподіваюся, пророчо сказав Зеленський, між нашими країнами – Польщею та Україною – не буде більше кордону. Цього кордону не буде,

– наголосив президент Польщі.

Дуда також додав, що відсутність кордонів нашим країнам потрібна для того, щоб ми жили разом на цій землі, будуючи та відбудовуючи спільно своє загальне щастя та спільну силу, яка дозволить "відбивати" будь-яку небезпеку чи будь-яку можливу загрозу.

Росія не забарилась із коментарями

Прогнозовано, Росія використала цей виступ Дуди, аби розвинути свою гілку пропаганди щодо "імперських амібцій Польщі у загарбанні Заходу України".

Висловився Мєдвєдєв, він цинічно перекрутив слова Анджея Дуди і сказав, що "польський президент Дуда офіційно визнав територіальні претензії до України, хоч би які заклинання вимовляла ця сама Дуда, йдеться про фактичну анексію Польщею територій Західної України".

Фантомні болі колишньої величі, які кілька століть мучать поляків, нікуди не зникли. Завдання просте – повернути собі омріяні історичні землі, прикриваючись агресивною антиросійською риторикою та брехливими мантрами про спільне щастя з "безмежною" Україною,

– сказав Дмітрій Мєдвєдєв.

Очевидно, що такі заяви несуть лише бажання розсварити Польщу та Україну і нічим не підкріплені, окрім самої російської пропаганди.

Детальніше про українсько-польські відносини

Президент Польщі Дуда став лідером "симпатій" серед українців, йому ми довіряємо найбільше.

Польща вчергове показала людяність та підтримку Україні. Країна заявила про готовність прийняти на лікування поранених та хворих людей з Маріуполя.

Польща уже прийняла понад 2 мільйони українських біженців.

В ефірі одного з пропагандистських каналів Росії висловили погрози Польщі, мовляв, "знищать їх за 30 секунд". Дуда ж відповів, що "Польща досить велика, аби було де ховати загарбників".

Виступ Анджея Дуди з нагоди Дня Конституції Польщі: дивіться відео



