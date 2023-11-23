Це найбільш реальний варіант: яке можливе майбутнє Сектора Гази

Президент США Джозеф Байден озвучив нову формулу щодо майбутнього Сектора Гази. За його словами, це буде оновлена Палестинська автономія. Частково таку формулу прийняв прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу.

Проте Нетаньягу зауважив, що Ізраїль не передасть Сектор Гази Палестинській автономії у нинішньому вигляді. Він додав, що, можливо, Ізраїль й передасть Сектор Гази, але спершу треба реформувати Палестинську автономію. Ізраїльський журналіст Цві Зільбер сказав 24 Каналу, яким має бути майбутнє Сектора Гази після фізичної ліквідації ХАМАС.

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Атмосфера довіри

На думку ізраїльського журналіста, план Байдена та Нетаньягу – це найбільш реальний варіант. Втім, навряд чи найближчі 10 років будуть якісь рухи в бік рішення Палестинського суверенітету.

"Для цього повинна бути атмосфера взаємної довіри, а зараз вона не просто не з'являється, а знизилася до мінус нескінченності", – мовив Зільбер.

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Замовлення Кремля

Байден зараз в скрутному становищі. На фоні війни в Ізраїлі президент США різко втрачає підтримку всередині Демократичної партії. Тому він хоче якомога швидше закінчити війну й, звісно, з позитивним результатом.

От вам ще один доказ, що головний бенефіціар війни між ХАМАС та Ізраїлем – Владімір Путін. Він мріє, щоб на виборах переміг Дональд Трамп. Кремль не просто відвернув увагу від війни в Україні, а ще й змінив політичний тренд в Сполучених Штатах. Вплинув на хід виборів у США,

– зазначив ізраїльський журналіст.

За його словами, Іран також сприйняв війну в Ізраїлі як сюрприз. Адже інакше Хезболла та інші іранських проксі брали б зовсім іншу участь. Можливо, навіть сам Іран якось підтримав би цей напад.

Мені здається, що за цим стоїть Путін й фсб. Як тільки все це відбулося, представники ХАМАС поїхали в Москву. Навіть, якщо взяти ХАМАС, то цей напад абсолютно нічого не дав терористам. Я думаю, що цей напад був замовленням Кремля,

– додав Зільбер.

На його думку, це абсолютно путінська війна й Байден має рацію, що війна в Ізраїлі та Україні – це різні прояви однієї війни. Ізраїль повинний якомога швидше закінчити війну, щоб дати можливість Байдену змінити тренди в Демократичній партії та показати, що повалення ХАМАС піде на користь мешканцям Сектора Гази.

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