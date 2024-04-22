Операція "Майдан-3" просувається: у ГУР розповіли як це впливає на обміни полоненими

Російська операція "Майдан-3" має на меті дестабілізувати Україну. Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, чи на сьогодні продовжується ця ворожа операція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що своєї кульмінації цьогорічна спецоперація окупантів може досягти у березні – травні 2024 року.

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Кирило Буданов прокоментував операцію "Майдан-3"

Журналісти поцікавилися в очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, чи досі актуальна операція "Майдан-3".

Буданов розповів, що вона триває і на жаль, просувається.

Як саме це відбувається голова ГУР коментувати не став, зазначивши, що це питання яке стосується державної таємниці. Він зазначив, що сказати більше, ніж те, що вже говорилося, він не може. Однак він ще раз підкреслив, що "росіяни над цим ("Майдан-3" – 24 Канал) працюють".

Головний розвідник країни також прокоментував, чи взагалі спостерігається активізація якихось проросійських сил в Україні.

Вони (росіяни – 24 Канал) чітко розуміють, що суто проросійські сили зараз не зможуть функціонувати. Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати (і в їхніх планах це чітко описано), воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні. Абсолютно ні,

– пояснив Буданов.

Також в голови ГУР запитали, чи останнім часом уповільнився процес обміну полоненими. На що він дав ствердну відповідь. "Авжеж. Авжеж уповільнився", – зазначив розвідник.

Журналісти запитали Буданова, чому так відбувається.

Тому що "Майдан-3" і все інше. Росія використовує всі можливі фактори для створення соціальної напруги. І буде використовувати далі. Разом з тим уповільнився, але не зупинився. І ми все одно різними шляхами пробиваємо і намагаємося. І здобуваємо результати. І в цьому питанні так само. Але це важко, і Росія буде використовувати цей фактор впливу на наш соціум,

– розповів очільник ГУР.

В нього уточнили, чи причиною не є повернення з Туреччини командирів "Азову".

Буданов зазначив, що після того, як їх повернули, був певний проміжок часу, але після цього обміни поновились. Тобто, за його словами, це точно вже не може вважатися причиною. "Взимку пройшло по факту чотири обміни. Досить масштабні, більше ста в кожному. Ви маєте це пам'ятати", – пригадав він.

В Буданова також поцікавилися, чи можна назвати цифру, скільки зараз взагалі полонених українців. Однак голова ГУР зазначив, що не можна.

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