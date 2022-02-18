Майдан у 50 фото: промовисті кадри Максима Баландюха, які повертають у дні Революції

Революція Гідності має різні барви. Все починалось з мирних синьо-жовтих стягів, а закінчилось жовтогарячими палаючими шинами та кров'ю. Важливі для наступних поколінь кадри вдалося зловити львівському фотографу.

24 канал у рамках проєкту "Барикади Гідності" зібрав 50 промовистих фотографій з Майдану Максима Баландюха. Також він поділився власними спогадами та емоціями.

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Початок руху

Все почалось у листопаді, коли студенти вийшли на Майдан, аби мирно показати владі, що українці – за європейський вектор зовнішньої політики України.

"Було прикольно, весело. Найбільшою інтригою було одне – чи буде з цього якийсь толк, чи це не просто так", – пригадав Баландюх.



Майдан підняли українські студенти



Люди були готові стояти до кінця

Класно, що люди піднялись, але ніхто не знав, чи це щось дасть. Я був на Помаранчевій Революції і мені було цікаво, що відбуватиметься цього разу. Щось схоже? Чи просто пошумить і затихне?

– сказав фотограф.



Рух підтримали студенти різних вишів та у різних містах



Молодь мирно хотіла показати, чого прагне



На Майдані зібрались абсолютно різні люди

Жорстокий розгін

Баландюх розповів, що моторошний момент був після того, як розігнали студентів у ніч на 1 грудня. Ніхто не знав, що буде далі.

"Тоді говорили про те, чи назбирається мільйон людей. Або злякаються і не приїдуть, або навпаки", – зазначив фотограф.



Студентів жорстоко розігнали



Люди не здались і вийшли на вулиці масово

Як все було

У ту ніч Беркут жорстоко напав на людей з кийками. Баландюх розповів момент, коли опинився за крок від побиття.

"Всі бігли, а я зупинився і фотографував. Так вийшло, що я не встиг втекти. Один зі службовців на мене замахнувся, припер до стінки, але не вдарив. Він лише крикнув: "Пішов звідси". Попався якийсь нормальний. Я повернувся, пішов і чекав удар в спину, але його не було", – розповів фотограф.

Він додав, що багатьом в той день не пощастило. "Вони натрапили на неадекватів. Їх жорстоко побили", – наголосив Баландюх.



Людей нещадно били



Українці не збирались здаватись

Більшість людей втекли до площі біля Михайлівського собору.

"Всі перебазувались на той горбочок біля церкви. Люди стояли. Були провокатори, які сіяли паніку. Казали, що Беркут йде, але насправді цього не було", – розповів Баландюх.

Наступного дня, 1 грудня, приїхало багато людей. Всі зрозуміли, що просто так це не закінчиться,

– додав фотограф.



Майдан став початком нового

Барикади та шини

Люди приїхали на Майдан 1 грудня – тоді було багато дискусій.

"Багато різного говорилось і думалось. Багато хто говорив, що просто так все не закінчиться. Я особисто не думав, що все настільки далеко зайде", – зауважив Баландюх.



З'їхались з усіх куточків країни



Люди їхали цілими автобусами



Вночі зігрівались біля палаючих шин

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Висловити свою позицію приходили люди абсолютно різного віку

Було багато депресивних думок, адже це була зима – холодно, короткий день. Коли бракує денного світла, людина біологічно піддається депресивному стану. Було багато скептичних думок. Було сумно від думок, що це все можуть зам'яти і все даремно,

– пригадав фотограф.



Люди виходили, попри страх



Здаватись не збирались

"Ночували багато де. І в соборі, і в Будинку профспілок, і в гостях. Хтось у групі у фейсбуці писав, що приймає людей. Кожної ночі ти був в іншому місці", – зазначив Баландюх.



Люди розуміли, що їхньому життю загрожує небезпека, але стояли



Кожен шукав своє максимально безпечне місце під час активних дій



Влада не припиняла придушувати протести, але цього не вдавалось зробити



Після кожного нападу на майданівців – вони ще більше спалахували протестним настроєм

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Беркутівців не могли зупинити навіть священники

Коли люди зрозуміли, що стояти доведеться довго, розробили іншу "тактику".

"Постійно бути на Майдані не було потреби. Усі говорили про те, що треба приїжджати під певні події. Стабільна кількість людей стояла весь час. Однак коли щось ставалось – масово під'їжджали усі інші", – пояснив Баландюх.



Люди стояли до кінця



Зібрались люди з абсолютно різних сфер життя, але їх об'єднувала одна мета



Багато медиків рятували майданівців



Українці намагались фактично голими руками протистояти Беркуту



Люди ночували у Михайлівському соборі



Настрій протесту був рішучим

Розстріл Небесної Сотні

20 лютого Максим Баландюх ночував у квартирі одного чоловіка разом з багатьма іншими майданівцями.

"Мені написав колега тоді, що почались вранці заворушення. Я швидко поїхав на Грушевського і побачив все", – розповів фотограф.

Я не був на самому переді. Однак, стоячи вже за 100 – 150 метрів, це все вже виглядало дуже страшно,

– додав він.



Людей просто розстрілювали



Одне одному допомагали, як могли



Багатьох, на жаль, врятувати не вдалось

Побачив, як чоловік робив штучне дихання людині біля Будинку профспілок. Він просив, щоб хтось допоміг, бо сам вже не мав сили. Люди допомагали, але мало хто вмів це робити правильно. Чоловік кілька секунд перепочивав і продовжував далі,

– розповів Баландюх.



Люди з медичною освітою ледь не падали з безсилля



Рятували не лише медики, а й звичайні люди



Від нещадних куль гинули і медики



Рятували людей просто підручними засобами



Попри загрозу втратити життя, люди не розбіглися



Були беркутівці, які переходили на бік народу



Майданівці не сподівались, що їх так жорстоко розстріляють

Чому Майдан не варто згадувати з жалістю

Максим Баландюх пояснив, що йому не подобається, коли Майдан асоціюють з плачем і трагічністю.

"Я розумію, що загинули люди і це дуже неприємно. Однак думаю, що Небесній Сотні точно було б неприємно, що їх згадують з жалем. Це лідери, герої, які не побоялись йти", – зауважив фотограф.

Він наголосив, що після Майдану змінилась влада, цінності та свідомість. Це річ, яка вартувала того, хоч і кінець був трагічним.



Столицю довелось ще тривалий час відновлювати



Революція Гідності змінила чимало доль

Я знаю багато людей, які змінились, почали спілкуватись українською. Це був потужний момент для України. Мені здається, їх треба згадувати з повагою і гордістю, а не з сумом і печаллю,

– зазначив Баландюх.

"Вважаю, треба змінити свій настрій, адже це була перемога. Без неї нічого б не вийшло. Нас тримала б під ковпаком Росія і надалі. Це було невідворотно", – наголосив фотограф.



Майдан змінив свідомість українців



Януковичу та посіпакам показали, що кидати народ під ноги не можна

"Майдан у спогадах людей отримав страждальні емоції. Жалість – ця емоція ані трохи не відповідає настрою майданівців. І, здається, цього настрою задають люди, яким хочеться поплакатися", – сказав Баландюх.



Завдяки Революції Гідності вдалося не погубити Україну



На Майдані стояли, навіть попри холодну пору



Люди зігрівались палаючими шинами

Майдан – то був бій, у якому українці перемогли. У кожному бої є жертви, їм честь і шана! Але все ж це була перемога. І хотілося б, аби в пам'яті народу саме такий спогад домінував: перемога і героїзм,

– висловився Баландюх.

Він наголосив, що це більш достойно Небесної Сотні, аніж траурні чорні стрічки.



Баландюху вдалося зробити кадри, які увійдуть в історію України



Фотограф вважає, що Майдан був потужним боєм



Люди палили багато речей, аби зігрітися



Автобуси з людьми їхали у Київ з різних регіонів

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Майдан запам'ятається українцям, як нова сторінка історії



З самого початку ніхто не думав, що все так закінчиться

Важливо! Сайт 24 каналу веде проєкт "Барикади гідності", в якому нагадує про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Тому разом згадуємо побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Про це з нами говорять самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.

Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.