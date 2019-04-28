Який вигляд мав Майдан по іншу сторону барикад: особиста історія бійця спецпризначення "Ягуару"

7 квітня 2014 року проросійські сили намагалися створити у Харкові псевдо республіку. Проте вже наступного дня ті, хто піднімав триколори над будівлею Харківської ОДА лежали обличчями до землі. Як бійці підрозділу "Ягуар" без жодного пострілу завершили "руську весну" розповів учасник тих подій Сергій Крижанівський.

Що відомо про підрозділ "Ягуар"

"Ягуар" – це полк спеціального призначення, що входить до Внутрішніх військ МВС України. Існував з 1994 року по 2014, а у 2015 році його переформували у восьмий полк оперативного призначення національної гвардії України.

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Основна функція підрозділу: боротьба з організованою злочинністю, охорона громадського порядку, ліквідація групових та масових порушень громадського порядку у населених пунктах.



Нашивки бійців "Ягуару"

Тобто розгін Майдану – це ваша пряма робота?

– Так, з юридичної точки зору це була ліквідація порушень громадського порядку в населеному пункті. Про те, що це був Майдан ми дізналися пізніше. Я особисто простояв три години на барикадах, тоді з одного боку були мітингувальники, а з іншого – військовослужбовці.

У вас не було відчуття, що ви робите щось не так?

– Звичайно, ні. Більшість часу "Ягуар" простояв на вулиці Грушевського, ми виконували наказ.

Нагадаємо, що кількасот тисяч людей, обурених прийняттям "диктаторських законів" 16 січня, зібралися на народне віче. Попри численні заклики лідерів опозиції до продовження мирного протесту, багатотисячна колона пішла до Верховної Ради, однак зіткнулася із кордоном "Беркуту" на вулиці Грушевського. Водночас, згідно з даними медичної служби Євромайдану, за добу з 19 по 20 січня на вулиці Грушевського було поранено 1400 людей.

На вашу думку дії силовиків були абсолютно законними?

– Безумовно. Це були абсолютно законні дії. Насамперед тому що в нас жбурляли каміння, кидали запалювальну суміш. Крім того, з боку протестувальників проводилися погроми, підпали тощо.

Як ви ставитесь до ситуації, яка сталася з козаком Гаврилюком?

– Я знаю, що Михайла Гаврилюка роздягали не мої військові. Задача була така: взяти його в працівників "Беркута", супроводити та посадити в автобус. Але на відео, знятому з місця події, було видно, що військовий з "Ягуару" дав по потилиці оголеному Гаврилюку та вручив йому кочергу. Так, можливо, він не правильно вчинив, але говорити, що це було знущання я не можу.

До слова, бійці спецпідрозділу "Беркут" 22 січня 2014 року на морозі знущалися та знімали на відео роздягненого чоловіка, як виявилося пізніше, це був активіст Євромайдану та депутат Верховної Ради Михайло Гаврилюк.



Знущання з козака Гаврилюка

Чим воювали військові та протестувальники?

– Зброї на Майдані не було. Наш підрозділ мав лише легкі бронежилети, каски, щити, захист рук та ніг, а також гумові палки, кайданки та газові балончики. А от щодо нас протестувальники використовували бруківку, коктейлі Молотова та лампочки з невідомою речовиною, яка пропалювала одяг.

– В один з останніх днів, коли ми стояли на Європейській площі, я почув над головою свист куль. Вони врізалися в дерево, а одна з них потрапила в наш автобус. Ми зрозуміли що по нас стріляють з вогнепальної зброї.

Про те, як зустрічали бійців "Ягуару" у рідному місті – дивіться у програмі.