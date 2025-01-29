Європа має бути більш активною, – Зеленський про замороження допомоги зі США

Володимир Зеленський звернувся до українців у 1071 день війни. Він згадав про героїв Крут, а також висловився про призупинення допомоги зі США.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського. Раніше гарант доручив уряду відзвітувати про призупинення допомоги від USAID.

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Що сказав Зеленський у зверненні 29 січня

Президент заявив, що доручив продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від США.

І саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої та європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей,

– наголосив він.

Олексій Кулеба та Віктор Микита уже доповіли щодо критично важливих програм, які раніше фінансували США.

"Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями", – лаконічно сказав Зеленський.

Під скорочення фінансування потрапили такі програми:

розподілена генерація енергетики та програми стійкості для українських громад, для міст і сіл;

ветеранські проєкти – хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами;

проєкти в портах, які будували у взаємодії з партнерами.

За словами Зеленського, нові сучасні пункти пропуску слугували для того, щоб економічна активність була вищою, а робота митників – прозорішою. Тобто замороження фінансування стосується економічної безпеки. Президент пообіцяв шукати на це більший внутрішній ресурс.

"Є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров'я, також – у галузі кібербезпеки. Усім цим займаємось", – запевнив гарант.

Міністр енергетики розповів про роботу енергосистеми. А Зеленський говорив з очільницею уряду Данії Метте Фредеріксен, подякував за підтримку України.

"І щодо нашої роботи з Євросоюзом, із країнами-сусідами в ЄС: важливо, що зберігаємо нашу позицію – завжди конструктивну, – можемо допомагати партнерам, які цього справді потребують, і вдячні всім, хто допомагає нам, хто допомагає Україні. Європейцям потрібне це відчуття, що спільний енергетичний ринок, спільні системи та проєкти дають реальну користь європейцям. Тільки завдяки єдності це можливо", – так український президент натякнув на істеричну поведінку Фіцо.

Оскільки Україна 29 січня вшановує подвиг героїв Крут, Зеленський побував на Аскольдовій могилі. І також ушанував героїв сучасних – Джуса, Да Вінчі, Павла Петриченка, Марка Паславського, Олександра Клітинського та всіх полеглих.

Завжди маємо їх пам'ятати. І хлопці та дівчата, які зараз виховуються, зокрема, у наших військових навчальних закладах, – українські курсанти, українські ліцеїсти, сьогодні я зустрічався з ними – мають також усвідомлювати цю істину: Україна є, поки є люди, які готові заради України боротися,

– підкреслив лідер держави.

Наостанок він сказав, що ми обов'язково маємо перемагати – досягати своїх цілей.