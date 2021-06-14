Можуть бути провокації, – Зеленський про російські війська біля кордонів

Президент Зеленський повідомив, що Росія дуже повільно відводить війська від українських кордонів. Саме тому Україна має бути готова до ускладнень, які можуть настати в будь-який момент.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю іноземним ЗМІ. Ескалація, вважає Зеленський може настати восени – під час спільних навчань Росії та Білорусі.

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Ймовірність провокацій є, – Зеленський

Сьогодні ми, на превеликий жаль, маємо бути готовими до ускладнень у будь-який день. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій є, зокрема в середині вересня, коли буде "Захід-2021",

– зауважив Зеленський.

Також президент України вважає, що Росія не зацікавлена у повномасштабній війні, адже розуміє, що Київ іде до кінця. А таке протистояння може вилитись у Третю світову війну.

Путін каже, що це Україна стягує війська до кордону

Тим часом глава Кремля Володимир Путін цинічно заявив, що це саме Україна стягує війська до кордону. Мовляв, Київ постійно передислоковує техніку та особовий склад в зону конфлікту. Росія, своєю чергою, натомість жодних провокацій не влаштовувала та проводила навчання на своїй території.

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