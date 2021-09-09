Маємо бути готові до загострення, – Гармаш сказав, що розізлило Путіна
Джерело:24 канал
Візит Володимира Зеленського у Вашингтон не приніс очікуваного результату для Володимира Путіна. Адже він хотів, щоб США натиснули на нашу державу щодо виконання мінських домовленостей на його умовах.
На тлі цього на Сході України і надалі можливе загострення. Про це в ефірі 24 каналу заявив представник Донбасу в українській делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
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Путіна розізлили США і європейські країни
За його словами, главу Кремля дратує, що він не отримує те, що хоче. Тому Путін вдаватиметься до дій.
На жаль, загострення продовжуватиметься. Ми повинні бути до цього готовими,
– наголосив Гармаш.
Він зауважив, що Путіна розізлили Сполучені Штати Америки та західноєвропейські країни, які не примушують Україну виконувати мінські угоди на умовах російського президента.
Гармаш: Росія проводитиме свою політику за будь-яку ціну
Окрім цього, очільник Кремля невдоволений через перепони щодо реалізації "Північного потоку-2". А також – через суд в Нідерландах у справі катастрофи МН17.
"На цьому фоні Росія починає показувати, що вона не піддаватиметься тиску і проводитиме свою політику за будь-яку ціну", – сказав Гармаш.
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Росія посилюватиме воєнний тиск
Надалі, як наголосив представник у ТКГ, відбуватиметься посилення конфронтації на фронті. Росія робитиме демонстративні кроки, які підкреслюватимуть її незалучення у мінський процес.
Зрозуміло, що Росія посилюватиме на цьому фоні воєнний тиск,
– відзначив Гармаш.
Щоб якось вплинути на Росію, повинна бути комплексна реакція: і українських партнерів, і самої України. Адже держава-агресорка застосовуватиме свої інструменти, поки вони працюватимуть.
"Якщо ми покажемо їй, що вони (інструменти – 24 канал) не працюють: вона отримуватиме нормальну відповідь і на політичному, і на дипломатичному, і на воєнному фронтах, тоді інструмент більше не буде безвідмовним", – зауважив експерт.
На Сході України відбувається загострення
- Другий день поспіль окупанти регулярно гатять по позиціях українських військових.
- За 2 дні постраждали 9 наших воїнів. Один із поранених у важкому стані. У 6 – діагностували розрив або пошкодження барабанних перетинок в наслідок контузії.
- Під обстріл потрапили і цивільні. Бойовики обстріляли залізничну станцію "Скотувата" на Донеччині.