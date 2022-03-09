Маємо повернути деяким лідерам Заходу сміливість, – Зеленський про закриття неба над Україною

Президент України оприлюднив вечірнє звернення до світу та українців від 9 березня. Серед іншого у ньому Володимир Зеленський подякував українцям, які вимагають закриття неба.

Але не подякував деяким лідерам Заходу. Зокрема – тим, які не підтримують наші прагнення, щоб Росія не могла більше бомбити українські міста та вбивати українських дітей.

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Звернення Зеленського: Україна вимагає закриття неба

"Працюємо, щоб Росія відчула наслідки своїх дій. Робимо все, щоб нарешті убезпечити наше небо", – повідомив Володимир Зеленський у зверненні.

"Я вдячний абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію, які збирають підписи, переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги", – наголосив український президент..

Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення. Або закрити українське небо від російських ракет і бомб, або дати нам бойові літаки – щоб ми все зробили самі,

– підсумував він.

Адже "пауза без рішення вже стала просто вбивчою". Нагадаємо, цього дня нещадний ворог розбомбив дитячу лікарню у Маріуполі. У місті вже кілька днів немає води, їжі, світла, тепла та зв'язку, а окупанти не дозволяють вивезти людей.

Повне відео вечірнього звернення Зеленського від 9 березня:

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