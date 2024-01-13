Маємо прильоти у Дніпрі, – ОВА про ранкові вибухи

Вранці 13 грудня окупанти масовано атакували Україну крилатими ракетами та "Кинджалами". На жаль, є влучання у Дніпрі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА. Сергій Лисак розповів, що вже відомо про наслідки російської атаки, передає 24 Канал.

Дивіться також Масована атака по Україні 13 січня: де збили "Кинджали", чи є пошкодження

Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди – люди. На щастя, всі цілі. Минулося,

– зазначив посадовець.

Також Лисак подякував оборонцям неба. Наголосив, що їхня робота допомогла уникнути більших наслідків.

Очільник ОВА розповів, що неспокійно й на Нікопольщині. Російський агресор ніяк не вгамується та знову б'є по району.

"Російські злочинці відповідатимуть за все, що скоїли на українській землі", – констатував Лисак.